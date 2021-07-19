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Gündem Ankara'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı
Gündem

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı

Ankara'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 08:13:00 -
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı

 Ahmet Bekaroğlu yönetimindeki otomobil, Ankara-Kırıkkale kara yolu Lalahan mevkisinde aynı yönde seyreden bir başka araca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen 2 otomobil, burada seyir halindeki 3 otomobille daha çarpıştı.

Zincirleme kazada Ahmet Bekaroğlu'nun otomobili ikiye bölündü. Bekaroğlu, kaza yerinde hayatını kaybederken, diğer araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yoğunluk yaşanan Ankara-Kırıkkale kara yolunda trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

 

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