Ankara’da Türk dünyasının geleceği konuşuldu: Diyalog Forumu sona erdi

Türk dünyasının küresel dönüşüm karşısındaki öncelikleri ve iş birliği olanakları, 30-31 Ekim’de Ankara’da gerçekleştirilen Türk Dünyası Diyalog Forumu’nda değerlendirildi. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi kapsamında düzenlenen etkinlik, “Fikirden Diyaloğa, İleri” temasıyla yapıldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre forumun açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran gerçekleştirdi. Panel ve yuvarlak masa oturumlarında TDT üyesi ve gözlemci ülkelerin yanı sıra farklı ülkelerden katılımcılar yer aldı.

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ VE EKONOMİ GÜNDEMİ

Forumda, çok kutuplu dünya düzeninde Türk dünyasının konumu, değişen jeopolitik dengeler karşısındaki stratejik öncelikleri ve Türk savunma sanayisinin geleceği görüşüldü.

Enerji güvenliği ve ortak kalkınma olanaklarının da tartışıldığı oturumlarda, Orta Koridor’dan ortak üretim ekosistemine uzanan ekonomik iş birliği modeli değerlendirildi. Türk devletleri arasında ortak bilgi ve düşünce ekosistemi oluşturulması da gündemde yer aldı.

YAPAY ZEKA VE DEZENFORMASYON ELE ALINDI

Medya ve iletişim alanındaki oturumlarda, Türk devletlerinin stratejik iletişim kapasitesi ile dezenformasyonla mücadele olanakları üzerinde duruldu. Yapay zekanın iletişim alanında ortaya çıkardığı sınamalar da tartışıldı.

Programda parlamenter diplomasi, diplomaside kadınların temsili ve rolü ile diaspora aracılığıyla küresel ağların geliştirilmesi konuları da ele alındı.

DİL, KÜLTÜR VE ORTAK KİMLİK VURGUSU

Türk dünyasının geleceğinde aile ve toplumun rolü, ortak kimlik inşası ve kültürel bağlar forumun diğer başlıklarını oluşturdu. İsmail Gaspıralı’nın düşünce mirası çerçevesinde dil, kültür ve hafıza konuları değerlendirildi.

Gelenekten geleceğe kültür ve sanatın ele alındığı etkinlikte, çeşitli sergiler ve kültür-sanat programları da düzenlendi.

OTURUMLARDA 114 KONUŞMACI YER ALDI

Forum, üst düzey bürokratları, milletvekillerini, medya ve iletişim profesyonellerini, akademisyenleri, düşünce kuruluşu temsilcilerini, bilim ve sanat dünyasından isimleri buluşturdu.

Toplam 114 konuşmacının katıldığı oturumlarda TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Katılımcılar arasında SESRIC Genel Direktörü Zehra Zümrüt Selçuk, TİKA Başkanı Abdullah Eren, YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Selim Argun ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev’in yanı sıra Türk dünyasından parlamenterler, diplomatlar ve yayın kuruluşlarının temsilcileri de bulundu.