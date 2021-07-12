  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
'Cam Ahtapot' ahtapot görüntülendi
Jandarma Genel Komutanlığı personel alacak
Otomobille çarpışan motosikletli hayatını kaybetti
Yangın felaketi! 10 kişi hastaneye kaldırıldı
Yerel Ankara'da trafik kazası: 5 yaralı
Yerel

Ankara'da trafik kazası: 5 yaralı

Başkent Ankara’da traktör ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 05:53:00 -

Alınan bilgiye göre, kaza, 22.00 sularında Sincan İlçesi Çoğlu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte hobi bahçesinden dönen Vahiddin K. idaresindeki 06 HE 3734 plakalı otomobil, 26 TE 887 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle traktörde bulunan ve ismi öğrenilemeyen Afgan uyruklu sürücü ile otomobilde bulunan Vahiddin K., Aynur A., Rafiye K. ve Nermin K. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambülanslarla en yakın hastanelere sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay