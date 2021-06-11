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Yerel Ankara'da sağanak sonrası su baskını!
Yerel

Ankara'da sağanak sonrası su baskını!

Ankara'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sincan ilçesinde sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 17:39:00 -
Ankara'da sağanak sonrası su baskını!

Başkent'te öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Kentin birçok yerinde yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Sincan ilçesinde vatandaşlar yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. İlçede cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Bir binanın otoparkı tamamen suyla doldu. Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan otopark da suyla kaplandı. Otoparkta bulunan araçlar su içinde kaldı. Belediye ekipleri, temizlik çalışması başlattı.

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