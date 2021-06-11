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Yerel Ankara’da sağanak etkili oldu
Yerel

Ankara’da sağanak etkili oldu

Ankara genelinde öğleden sonra etkili olan sağanak, Sincan ilçesinde bazı yol ve köprülerin kapanmasına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 16:25:00 - 2021-06-11 16:26:06
Ankara’da sağanak etkili oldu

Yağış nedeniyle Sincan ilçesindeki Ayaş Yolu'nda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Sincan'daki Polatlı altgeçidi de yağan yağmur nedeniyle suyla doldu, altgeçidin giriş ve çıkışları kapatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, altgeçitte biriken suyu tahliye çalışması yaptı.

Ayrıca, kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Trafikte de aksamalar meydana geldi.

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