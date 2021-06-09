Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara'da yağış devam edecek mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu raporunun açıklanmasıyla birlikte Ankara hava durumu da merak edilen konular arasında yer aldı. Ankara’da mayıs ayı boyunca bazen güneşli hava görülürken bazen de parçalı bulutlu ve yağışlı hava meydana geldi. Ankara ilinde oturan vatandaşlar yağışlı havanın ne zaman biteceğini araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Ankara'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Ankara’da hava bugün, sıcaklık 21 (°C), kısmen güneşli ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak bekleniyor.

Ankara'da yağış devam edecek mi?

Meteoroloji’nin hava durumu son dakika verilerine göre Ankara’da sağanak yağış söz konusu olacağı bildirilmişti. Ankara’da hava durumu 15 Haziran 2021 tarihine kadar parçalı bulutlu ve yağışlı olacak. Ancak 15 Haziran’dan sonra sıcak günler Ankaralıları bekliyor.