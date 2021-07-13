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Yerel Ankara’da dolandırıcılık operasyonu! 14 şüpheli gözaltında
Yerel

Ankara’da dolandırıcılık operasyonu! 14 şüpheli gözaltında

Ankara’da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 16:30:00 -
Ankara’da dolandırıcılık operasyonu! 14 şüpheli gözaltında

Ankara'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince oto galericilik adı altında araç alım satımı göstererek vatandaşlardan yüksek miktarlı senetler aldıkları, gayrimenkullerine ipotek koydurup haksız kazanç sağladıkları, kuyumculuk ve emlakçılık adı altında komisyon karşılığında POS cihazı ile kredi kartlarından çekim yaptıkları tespit edilen çeteye yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 45 senet, 3 kılıç, döner bıçağı, bıçak, 22 POS cihazı, 2 kaşe, 17 bin 500 lira ve çok sayıda fişek ile evrak ele geçirildi.

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