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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine rektör adaylığı başvurusu

Yükseköğretim Kurulunca, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine rektör adaylığı için başvurular bugünden itibaren 27 Eylül'e kadar alınacak

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:05
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine rektör adaylığı başvurusu

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine rektör adaylığı için başvurular alınacak.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine rektör ataması yapılacak.

Rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyan adaylar, bugünden itibaren 27 Eylül Cuma mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabilecek.

Başvurular, bizzat veya posta ile YÖK Başkanlığına yapılabileceği gibi, "[email protected]" adresine elektronik posta yoluyla da iletilebilecek.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:05
  1. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
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