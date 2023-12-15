Ankara Mısır Büyükelçiliği binası önünde önemli çağrı: Sınırları açın!

Katil İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki acımasız saldırıları aralıksız sürerken, Mısır Refah Sınır Kapısı'nın sürekli açık olmamasından dolayı dünya genelinden yola çıkan yardımlar mazlumlara ulaştırılamıyor.

Ankara’da Mısır Büyükelçiliği önünde bir araya gelen Filistin Dayanışma Platformu öncülüğündeki grup, Refah Sınır Kapısı'ndan insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması talebiyle gösteri yaptı.

Gruptakiler, Mısır Büyükelçiliği önünde, İsrail saldırısı altındaki Gazze'ye insani yardımların ulaşması için Gazze Şeridi sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın açılması çağrısı yaptı.

Dünyanın Gazze ile büyük bir imtihan verdiğini, sessiz kalanların ise soykırıma ortaklık ettiğini belirten Ankara Peygamber Sevdalıları Derneği Temsilcisi Salih Güzel, başta Mısır Devleti olmak üzere tüm İslam ülkelerinin Gazze'ye insani yardımların sürekli olarak ulaştırılabilmesi için somut adım atmaları gerektiğini ifade etti.

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Yapılan açıklamanın ardından grup olaysız dağıldı.