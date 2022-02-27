Ankara’da akşam ezanı saati | Pek çok kişi yaşadığı ilde akşam ezanının saat kaçta okunacağını araştırıyor. Bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak?

Ankara akşam ezanı kaçta okunuyor? Ankara ezan saati

Miraç kandili sebebiyle günü oruçlu geçirenler yaşadıkları illerde akşam ezanının ne zaman okunacağını merak ediyor. Ankara'da 27 Şubat Pazar günü akşam ezanı 18.44’te okunacak.

Miraç kandilinin önemi nedir?

Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)' in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olayıdır.

Miraç olayı hicretten bir yıl ya da on yedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır.

Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında “İsra” adını alır.

İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Peygamber Efendimize bu kutlu yürüyüşünde Cebrail (as) bir noktaya kadar eşlik etmiştir. Miraç olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.