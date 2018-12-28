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Angelina Jolie, ABD başkanlığına göz dikti!

BM barış elçiliği görevlerine atanarak parlatılan Angelina Jolie, ABD başkanlığına göz kırptı. Jolie, şimdilik sessiz kalacağını dile getirdi.

28 Aralık 2018 Cuma 21:40
Angelina Jolie, ABD başkanlığına göz dikti!

Angelina Jolie, BBC Today programında yayınlanan söyleşisinde, gelecekte bir gün ABD başkanlığına aday olmayı düşünüp düşünmeyeceği yönündeki soruya, 20 yıl önce buna gülüp geçeceği ancak şimdi kendisine ihtiyaç duyulan yere gideceği yanıtını verdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği özel elçisi de olan Jolie, Justin Webb ile söyleşinde siyaset, sosyal medya, cinsel taciz ve küresel göçmen krizi gibi çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

"Şimdilik sessiz kalacağım"

İlginç biçimde hem hükümetlerle hem de ordularla çalışabildiğini ifade eden Jolie, "şimdilik" siyaset konusunda sessiz kalacağını sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 21:40
  1. angelina jolie
  2. bbc
  3. siyaset
  4. ordu
  5. ABD başkanlığı
  6. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği

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  • TamTam26 dk önce
    Ekonomıst 2019 yılı falı olmuş haha

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