Anayasa Komisyonu'nun uyum çalışması başladı

Ak Partili Mustafa Şentop başkanlığında toplanan komisyonda, Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu ve diğer bazı kanunlarda Anayasa değişikliklerine paralel düzenlemeler içeren AK Parti ve MHP'nin 10 maddelik uyum paketi görüşülüyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimini açıklamak için bu düzenlemenin yasalaşmasını beklediği ifade edilirken, AK Parti ve MHP yetiştirilmesi halinde teklifin komsiyon görüşmelerinin ardından yarın Meclis Genel Kurul'nda ele alınmasını planlıyor.