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Eğitim Anaokulu ve kreşler tamamen kapandı mı? Anaokulu ve kreşler uzaktan eğitime devam edecek mi?
Eğitim

Anaokulu ve kreşler tamamen kapandı mı? Anaokulu ve kreşler uzaktan eğitime devam edecek mi?

Tam kapanmanın ardından eğitimle ilgili alınan kararlar merak ediliyor. Tüm Türkiye'nin gözü kritik Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı karar belli oldu. Erdoğan okullarda yüz yüze eğitimin durdurulduğunu duyurmasının ardından yüz yüze eğitime devam edilen anaokulu ve kreşlerle ilgili detaylar araştırılıyor. Anaokulu ve kreşler tamamen kapandı mı? Anaokulu ve kreşler uzaktan eğitime devam edecek mi? MEB son dakika açıklama yaptı. İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2021-04-26 21:52:00 -
Anaokulu ve kreşler tamamen kapandı mı? Anaokulu ve kreşler uzaktan eğitime devam edecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı sonrası merakla beklenen Kabine toplantısından yeni kısıtlama kararları açıklandı. Bir süredir yüz yüze eğitime devam edilen anaokulu ve kreşlerde eğitimin nasıl devam edeceği merak ediliyor. İşte Milli Eğitim Bakanlı tarafından yapılan son açıklama...

Anaokulu ve kreşler tamamen kapandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den, 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri çerçevesinde alınan kararlar doğrultusunda, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiği bildirildi.

Açıklamada, "Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir." denildi.

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