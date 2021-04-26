Milyonların merakla bekledi kabine toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacağını açıkladı

Anaokulları kreşler kapanacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir” denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır.