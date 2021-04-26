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Eğitim Anaokulları kreşler kapanacak mı?
Eğitim

Anaokulları kreşler kapanacak mı?

Kreşler kapanacak mı? Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları açıkladı. Anne ve babalar anaokulları, kreşlerin durumlarını araştırmaya başladı. Peki, anaokulları kapalı mı olacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-26 20:35:00 -
Anaokulları kreşler kapanacak mı?

Milyonların merakla bekledi kabine toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacağını açıkladı

Anaokulları kreşler kapanacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir” denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır.

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