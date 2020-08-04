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Eğitim

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencileri yaz okulu sınav tarihlerini merak ediyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan son dakika açıklamasında AÖF yaz okulu sınav merkezi tercihlerinin 5 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılacağı açıklandı. Peki Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-08-04 12:35:00 - 2020-08-04 12:35:31
Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı yapacağını duyurmasından sonra AÖF yaz okulu sınavına katılacaklar yaz okulu sınav tarihlerini merak etmeye başladı. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan yaz okulu sınav duyurusu şu şekilde: "Yaz Okulu Sınavları, tüm il ve ilçe sınav merkezlerinde pandemi şartlarının el versi halinde yüzyüze yapılacaktır. Ancak öğrenci sayısı yetersiz olan ilçe sınav merkezlerinde öğrenciler bağlı oldukları il sınav merkezlerinde sınava alınabileceklerdir.  Yaz Okulu Sınav Merkezi değişikliğinizi aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu'ndan Yaz Okulu Sınav Merkezi Güncelleme kısmından son değişiklik tarihi olan 05 Ağustos 2020 günü saat 23:59’a kadar yapabilirsiniz. Bu tarihten sonra yapılan değişiklikler Yaz Okulu Sınavı sınav merkezlerini etkilemeyecektir." Anadolu Üniversitesi AÖF Yaz Okulu sınavlarının 5 Eylül 2020 günü yapılacağı öğrenildi. 

 

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