Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (AÖF) yatay geçiş başvuru tarihleri

Anadolu Üniversitesi iktisat ve işletme fakültelerine ilişkin yatay geçiş hakkında açıklama yaptı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2020-2021 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine Yatay Geçiş ile başvuru yapmakisteyen adayların; Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvurularını 1 Ağustos – 15 Ağustos 2020Kurumlararası Yatay Geçiş Başvurularını ise 1 Ağustos – 25 Ağustos 2020 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeleri ilgili Fakülteye posta, kargo vb. ile göndererek yapmaları gerektiğini duyurdu. AÖF Yatay Geçiş Başvurusu kabul edilen adayların listesi 11 Eylül 2020 tarihinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinde duyurulacağı da yine üniversite tarafından paylaşıldı.

Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Adayların Kayıtları 14 - 18 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıtlı olunan üniversitelerden alınacak yatay geçişe engel bir durum olmadığına dair belge (kayıt hakkı kazanan öğrencilerden kayıtlar esnasında istenecek).

AÖF yatay geçiş başvuru şartları neler?

AÖF Kurumlar arası yatay geçiş-AÖF merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş