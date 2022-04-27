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Yerel Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası
Yerel

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde trafik kazası meydana geldi! Kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 16:32:00 -
Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası

Otoyolun İstanbul istikameti Korutepe Tüneli'nde, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, önünde seyreden C.T. idaresindeki 41 AS 004 plakalı otobüse çarptı.

Haber verilmesi üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hasara neden olan kazanın, bölgede ulaşımı aksatması sonucu araç kuyruğu oluştu.

Otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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