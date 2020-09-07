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Aktüel Anadolu Otoyolu'nda tıra çarparak yanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Aktüel

Anadolu Otoyolu'nda tıra çarparak yanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 08:29:35 -
Anadolu Otoyolu'nda tıra çarparak yanan otomobilin sürücüsü yaralandı

DÜZCE (AA) – Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesiminde tıra arkadan çarparak yanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara yönüne ilerleyen Abdullah G. idaresindeki 34 CUM 273 plakalı otomobil, Kaynaşlı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atakan Ç’nin kullandığı 19 PE 725 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, yanmaya başlayan otomobilin sürücüsü, tır şoförü tarafından araçtan çıkarıldı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırdı.

İtfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucu otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

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