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Aktüel

Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan kamyondaki 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-28 09:03:16 -
Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan kamyondaki 2 kişi yaralandı

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kamyonun tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İstanbul yönüne seyreden Turgut Durgut idaresindeki 37 EP 420 plakalı kamyon, Bolu Dağı Tüneli çıkışında bulunan 2. Viyadük üzerinde önünde seyreden İsmail İşlek idaresindeki 37 AAS 827 plakalı tıra çarptı.

Kazada, kamyon sürücüsü Durgut ile aynı araçta bulunan Nihat Kök yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.


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