Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 11.maçında Fransız ekibi Monoca'yu konuk etti. Peki, maç sonucu kaç kaç?

Anadolu Efes-Monaco maç sonucu

Anadolu Efes rakibini 98-77 mağlup etti. Karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan lacivert-beyazlılar, hücumda da pota altında Pleiss'ın basketleriyle skor üretti. Ev sahibi ekip, 4. dakikada Beaubois'nın 3 sayılık basketiyle 7-2'lik üstünlük kurdu. Konuk takım ise Motiejunas ve Thomas'ın arka arkaya basketleriyle aynı dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 9-6. Beaubois, Pleiss ve Bryant'ın skorer performansıyla etkili olan Anadolu Efes, 7. dakikada çift haneli fark (19-9) yakaladı. Monaco, kalan bölümde Hall, Lee ve Motum'un basketleriyle farkı kapatsa da Anadolu Efes ilk çeyreği 24-20 üstün geçti.

İkinci çeyreğe iyi başlayan Anadolu Efes'te Beaubois ve Moerman dışarıdan isabetli şutlarıyla öne çıkan oyuncular oldu. Maçın 16. dakikasında 12 sayılık (43-31) fark yakalayan lacivert-beyazlılar, 20. dakikada farkı 20 sayıya (58-38) çıkardı. Ev sahibi ekip, devre arasına 58-40 üstün girdi.

İkinci yarıya Lee, Hall ve Diallo'nun basketleriyle başlayan Monaco, 25. dakikada farkı 6 sayıya indirdi: 60-54. İlk yarıda sadece 3 sayılık katkı veren Larkin'in Beaubois'ya eşlik etmesiyle farkın daha da erimesine izin vermeyen Anadolu Efes, 28. dakikada farkı 15 sayıya (69-54) yükseltti. Kalan bölümde farkı çift hanelerde tutan ev sahibi takım, çeyreği 73-61 önde tamamladı.

Son periyoda 6-0'lık seriyle giren Monaco, 32. dakikada farkı bir kez daha 6 sayıya (73-67) çekti. Müsabaka karşılıklı basketlerle devam etmesine rağmen basit top kayıpları yapan ve hücumlardan boş dönen Anadolu Efes, maçı koparamadı. Müsabakanın son 5 dakikasına 84-75'lik skorla Anadolu Efes üstünlüğüyle girildi. Larkin ve Micic'in kritik basketleriyle farkı çift hanelere taşıyan Ergin Ataman'ın öğrencileri, sahadan 21 sayı farkla 98-77 galip ayrıldı.

Süre bulan bütün oyuncuların skor ürettiği Anadolu Efes'te 17 sayı atan Beaubois'nın yanı sıra 14'er sayı üreten Larkin ve Moerman, 12 sayı kaydeden Pleiss, 10 sayı bulan Petrusev, çift hanelere çıkarak galibiyette önemli rol aldı.

Monaco'da ise 21 sayıyla maçın en skoreri olan Motiejunas ve 18 sayı üreten Lee'nin performansları farklı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Sezona iyi başlayamayan ancak son haftalarda çıkışa geçen son şampiyon Anadolu Efes, üst üste 3, toplamda da 5. galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlılar, sahasındaki çift maç haftasını 2'de 2 ile kapattı.

Tarihinde ilk kez THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Monaco ise 6. kez mağlup oldu.

Anadolu Efes'in Fransız basketbolcusu Adrien Moerman, THY Avrupa Ligi kariyerinde 1000 ribaunt barajını geçti.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 9. sezonunu geçiren Moerman, daha önce 193 karşılaşmada 993 ribaunt aldı.

Monaco müsabakasıyla 194. maçına çıkan Moerman, ikinci yarının başında aldığı 7. ribaunduyla THY Avrupa Ligi kariyerinin 1000. ribaundunu toplamış oldu.