Temmuz ayıyla birlikte milyonlarca vatandaş maske ve mesafe kurallarına riayet etmemeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın tüm uyarılarına rağmen pek çok kişi kalabalık ortamlara girmekten çekinmedi. Bu durum ise hem günlük vaka tablosuna hem de hastane koridorlarına yansıdı.

Ameliyatlar erteleniyor mu? | Ameliyatlar yapılmayacak mı son durum

Ankara Tabip Odası (ATO), “Yeniden Açılma (“Normalleşme” Haziran-Temmuz 2020) Süreci Değerlendirme ve Anket Analizi” sonuçlarını paylaştı. Yapılan açıklamada yoğun bakım ünitelerinin dolu olduğu vurgulandı.

Benzer açıklamalar doktorlar tarafından sosyal medyada da yapılıyor.

Doktorların kendi kişisel hesapları üzerinden yaptığı açıklamalara göre pek çok hastane bayram sebebiyle 2. dalga endişesi yaşıyor. Son günlerde hastanelerde artan yoğunluk sebebiyle pek çok yerde acil ameliyatlar dışındaki ameliyatların ertelendiği belirtiliyor.