Ameliyatlar erteleniyor mu? | Ameliyatlar yapılmayacak mı son durum
Yoğun bakımlar doldu mu | Koronavirüs salgının boyunca Türkiye aldığı tedbirlerle örnek gösterildi. Milyonlarca vatandaş “Evde Kal” çağrısına aylarca riayet etti. Ancak 1 Haziran’da atılan “yeni normalleşme” adımlarını yanlış anlayanlar maske ve mesafe kurallarını unuttu. Özellikle kurban bayramında milyonlarca kişi şehir değiştirdi, mesafe kurallarına riayet etmedi. Hal böyle olunca Sağlık Bakanı’nın uyardığı gibi rakamlar artmaya başladı. Uzmanlar ise önümüzdeki 10 günün rakamlar konusunda endişe oluşturduğunu söyledi. Yapılan açıklamalar ise bazı şehirlerde hastanelerin dolduğu yönünde. Ameliyata girecek olan vatandaşlar ise internette “Ameliyatlar ertelendi mi?” , “Ameliyatlar yapılmayacak mı?” , “Hangi ameliyatlar yapılmayacak 2020” , “Ameliyatlar ne zamana ertelendi” konularını araştırıyor.
Temmuz ayıyla birlikte milyonlarca vatandaş maske ve mesafe kurallarına riayet etmemeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın tüm uyarılarına rağmen pek çok kişi kalabalık ortamlara girmekten çekinmedi. Bu durum ise hem günlük vaka tablosuna hem de hastane koridorlarına yansıdı.
Ameliyatlar erteleniyor mu? | Ameliyatlar yapılmayacak mı son durum
Ankara Tabip Odası (ATO), “Yeniden Açılma (“Normalleşme” Haziran-Temmuz 2020) Süreci Değerlendirme ve Anket Analizi” sonuçlarını paylaştı. Yapılan açıklamada yoğun bakım ünitelerinin dolu olduğu vurgulandı.
Benzer açıklamalar doktorlar tarafından sosyal medyada da yapılıyor.
Doktorların kendi kişisel hesapları üzerinden yaptığı açıklamalara göre pek çok hastane bayram sebebiyle 2. dalga endişesi yaşıyor. Son günlerde hastanelerde artan yoğunluk sebebiyle pek çok yerde acil ameliyatlar dışındaki ameliyatların ertelendiği belirtiliyor.