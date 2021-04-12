Ameliyat sonrası Radamel Falcao’dan dikkat çeken mesaj

Galatasaray’ın pazar günü gerçekleştirdiği antrenmanda girdiği hava topu mücadelesinde Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpışan ve yüz kemiklerinde kırıklar tespit edilen Radamel Falcao ameliyat edildi. Ameliyatın ardından Kolombiyalı golcüden bir paylaşım geldi.

"Tanrıya şükür her şey yolunda gitti"

Falcao, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafa, “Tanrıya şükür her şey yolunda gitti. Mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Maskeli adam geliyor” notunu düştü.