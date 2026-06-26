Genç çoban sitem etti: Köye kızlar gelmiyor gelseler bile...

Sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren videoda bir çoban şehirleşme, köyden kente göç, tabiat sevgisi ve hayvan sevgisi üzerine yaşanan ikilemlere dikkat çekerek önemli tespitlerde bulundu.

Köy TV kanalına konuk olan genç bir küçükbaş hayvan üreticisi, köy hayatı ile şehir hayatı arasındaki farkları kendi gözünden anlattı.

Genç çobana göre, köy yaşamı çoğu insanın düşündüğünün aksine daha huzurlu, daha doğal ve hayvanlarla iç içe bir yaşam sunuyor.

Genç çoban yaptığı açıklamada, "Köye kızlar gelmiyor, gelse bile aileler vermiyor. Diyorlar ki bu çoban kimseye bakamaz. Köydeki hayat şehirdekinden rahat. Bir köpek yavrusuyla oynamak bile bana huzur veriyor. Köy huzurdur ama bunu anlamıyorlar. İnsanlar ben aç kalırım şehirden ayrılmam diyor. Ben hayatımdan çok memnunum çok huzurluyum" dedi.