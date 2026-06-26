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Sosyal Medya Genç çoban sitem etti: Köye kızlar gelmiyor gelseler bile...
Sosyal Medya

Genç çoban sitem etti: Köye kızlar gelmiyor gelseler bile...

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Bir çoban, köy hayatının ve köyde yaşayan insanların küçümsenmesine sitem etti. Kendilerine yönelik önyargıları eleştiren çoban, köyde yaşayan insanların emeklerinin hak ettiği değeri görmediğini belirterek toplumun bu bakış açısını değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren videoda bir çoban şehirleşme, köyden kente göç, tabiat sevgisi ve hayvan sevgisi üzerine yaşanan ikilemlere dikkat çekerek önemli tespitlerde bulundu.

Köy TV kanalına konuk olan genç bir küçükbaş hayvan üreticisi, köy hayatı ile şehir hayatı arasındaki farkları kendi gözünden anlattı.

 

Genç çobana göre, köy yaşamı çoğu insanın düşündüğünün aksine daha huzurlu, daha doğal ve hayvanlarla iç içe bir yaşam sunuyor.

 Genç çoban yaptığı açıklamada, "Köye kızlar gelmiyor, gelse bile aileler vermiyor. Diyorlar ki bu çoban kimseye bakamaz. Köydeki hayat şehirdekinden rahat. Bir köpek yavrusuyla oynamak bile bana huzur veriyor. Köy huzurdur ama bunu anlamıyorlar. İnsanlar ben aç kalırım şehirden ayrılmam diyor. Ben hayatımdan çok memnunum çok huzurluyum" dedi.

 

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Yorumlar

Ahmet

Bu genç çobanın sözleri gönlümü fethetti. Şehir hayatının koşuşturmacasından uzak, Allah'ın yarattığı huzurlu ve güzel bir yaşam sunan köylerimizin değerini anlatması çok güzel. Ne yazık ki şehirde yaşayanlar bu gerçekliği göremiyor, maddiyat peşinde koşarak ruhlarını boşaltıyorlar. Köye kızlar gelmiyor diye üzülür, genç neslin köylere ilgisinin azalmasından endişe ederim. Allah'ın bize lütfettiği bu güzel ülkemizde herkesin huzurlu bir hayat sürebilmesi dileğim.
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