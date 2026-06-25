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Gündem Kadınlar da saf tutmak istedi... Cenazede hem rezalet hem cehalet!
Gündem

Kadınlar da saf tutmak istedi... Cenazede hem rezalet hem cehalet!

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İzmir'de 100 yaşında hayatını kaybeden modacı Zühal Yorgancıoğlu’nun cenaze namazında kadınların da erkeklerle saf tutmak istemesiyle başlayan rezalet, Yorgancıoğlu'nun oğlunun "Kadınlar da safta kılabilir" fetvası (!) ile cehalet boyutuna çıktı. Buna müsade etmeyen imam cenaze namazını kıldırdı.

100 yaşında vefat eden dünyaca ünlü modacı Zühal Yorgancıoğlu’nun İzmir Alsancak Hocazade Camii’ndeki cenaze töreninde "saf tutma" gerginliği yaşandı. Cenaze namazında ön sırada saf tutmak isteyen kızı Müberra Yorgancıoğlu ve kadın yakınlarına cami imamı Salih Bayram izin vermeyince ortam gerildi. Modacının oğlu Faruk Yorgancıoğlu ise "Kadınlar da safta kılabilir, hep birlikte kılınmasında bir sakınca yok" diyerek imama itiraz etti.

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Yorumlar

Cengiz

İmamları bunlara niye meze yapıyorlar anlamadım,imam devlet memuru ne yapsın kildurmaz ise şikayet,kildirsa bir türlü, mademki camiye getirdiniz hiç olmaz ise iki dakikalığına İslam'ın kurallarına uyun,yada götürün kiliseye ne istiyorsanız öyle yapın, islamin yakasından düşün

ömer

madem bilmiyon imam ne diyorsa onu yap.
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