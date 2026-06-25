Kadınlar da saf tutmak istedi... Cenazede hem rezalet hem cehalet!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir'de 100 yaşında hayatını kaybeden modacı Zühal Yorgancıoğlu’nun cenaze namazında kadınların da erkeklerle saf tutmak istemesiyle başlayan rezalet, Yorgancıoğlu'nun oğlunun "Kadınlar da safta kılabilir" fetvası (!) ile cehalet boyutuna çıktı. Buna müsade etmeyen imam cenaze namazını kıldırdı.
100 yaşında vefat eden dünyaca ünlü modacı Zühal Yorgancıoğlu’nun İzmir Alsancak Hocazade Camii’ndeki cenaze töreninde "saf tutma" gerginliği yaşandı. Cenaze namazında ön sırada saf tutmak isteyen kızı Müberra Yorgancıoğlu ve kadın yakınlarına cami imamı Salih Bayram izin vermeyince ortam gerildi. Modacının oğlu Faruk Yorgancıoğlu ise "Kadınlar da safta kılabilir, hep birlikte kılınmasında bir sakınca yok" diyerek imama itiraz etti.