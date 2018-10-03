Altınordu'nun yeni belediye başkanı belli oldu!

Ordu'nun Altınordu İlçe Belediye Başkanlığı görevine Celal Tezcan seçildi.

Altınordu Belediye Meclisi, yeni belediye başkanını seçmek amacıyla olağanüstü toplandı.

Belediye Meclis Başkan Vekili Sebayittin Gürbüz başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında, AK Parti'den Celal Tezcan, CHP'den Hasan Karamustafaoğlu ve MHP'den Mesut Engin aday gösterildi.

İlk iki turda 3'te 2 çoğunluğa ulaşan aday olmadı. Bunun üzerine yapılan 3'üncü tur oylamasında AK Parti grubunun adayı olan Celal Tezcan, kullanılan 31 oyun 19'unu alarak vekaleten yürüttüğü Altınordu Belediye Başkanlığına asaleten seçildi.

Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, yaptığı konuşmada, ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı Engin Tekintaş'a teşekkür etti.

Belediyelerin hizmet kurumları olduğunu ve bu hizmetlerin artarak devam edeceğini belirten Tezcan, "Belediyeler hizmetkarlık kurumlarıdır. Bu makamlarda olanların tek düşüncesi hizmet etmek olmalıdır. Bu hizmetkarlık bugün bana tevdi edildi. Sayın Engin Tekintaş 4,5 yıl hiç teri soğumadan çalışan ve bunun karşılığında da Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Bundan sonra da aynı düşünceyle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"Teşekkür ediyorum"

Tezcan, demokrasi içerisinde çok güzel bir seçim geçirdiklerini vurgulayarak, "Hizmette sınır olmaz, daima artarak devam edecek. Altınordu Ordu'nun merkez ilçesi olarak şehrin genel büyümesine katkı sunacaktır. Bu süreçte herkesin desteğini ve hoşgörüsünü istiyoruz. Bana bu görevi veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Başkan Tezcan’a Altınordu Belediyesi mühür beratını ve mührünü teslim etti. Yılmaz, Başkan Tezcan'ı tebrik ederek, yapılan seçimin Ordu'ya ve Altınordu'ya hayırlı olmasını diledi.

Enver Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmiş, ardından bu göreve Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş seçilmişti.