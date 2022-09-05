Kabine toplantısı bugün: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Borçlar silinecek, ucuz konut detayları belli olacak

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak. Kabine Toplantısı kapsamında dar gelirli vatandaşların elini rahatlatacak önlemler hükümetin gündeminde olacak. Söz konusu adımlar kapsamında hem borçların silinmesi hem de TOKİ eliyle vatandaşın kira öder gibi ucuza ev alabileceği formüller değerlendirilecek.

Milyonlarca vatandaşın borcu silinecek

Dar gelirliye ekonomik destek sağlayacak hamleler uzun süredir hükümetin gündeminde. Yeni yasama yılının açılması ile de icralık, hacizlik olmuş bazı borçların silinmesine dair yasal bir düzenleme gerçekleşecek. Yapılacak çalışma kapsamında elektrik, doğal gaz, su gibi sözleşmeden kaynaklı borçların silinmesi planlanıyor. Kabine toplantısında ekonomi alanında dar gelirliye yönelik adımlar olacak.

Ucuz sosyal konut projesi

13 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat açıklayacağı ucuz sosyal konut projesiyle ilgili de son durumun değerlendirileceği Kabine Toplantısında açıklama öncesi planlar masaya yatırılacak.

Terörle mücadele

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısının rutin gündemlerinden biri de terörle mücadele olacak.

Yunanistan'la son durum

Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımları da Kabine'nin gündeminde. Toplantıda Türkiye'nin atacağı adımlar ele alınacak.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alınan kararlarla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

EKONOMİDE ÇOK YÖNLÜ MÜCADELE

Tüm bu gelişmeler dışında Kabine gündeminde ekonominin farklı alanlarında atılan ve atılacak adımlar da değerlendirilecek. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri aracılığı ile sağlanan ucuz gıda erişiminde gelinen son durum, Merkez Bankası'nın aldığı ve alacağı kararların değerlendirmesi, fahiş fiyat artışlarıyla mücadelede tedbirlerin değerlendirilmesi de Kabine Toplantısında ele alınacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Kabine toplantısının ardından yoğun diplomasi trafiği olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı elvermesi durumunda alınan kararlarla ilgili açıklama yapması bekleniyor.