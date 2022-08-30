İslam Memiş'ten altın alacaklara kritik uyarı: 'Zirveleri görebiliriz' diyerek altın için rakam ve tarih verdi!

Vatandaşlar İslam Memiş altın yorumu 2022 son dakika yorumlarını merak ediyor. İşte Aaltın alınır mı İslam Memiş yanıtladı.

Altında yükseliş sürecek mi, dolarda son durum ne? Finans Analisti İslam Memiş piyasaların yönünü ABD'ye çevirdiğini belirtti ve Fed'in faiz artırım sinyallerine dikkat çekti. Yıl sonu altın tahmininin hala geçerli olduğunu söyleyen Memiş, önümüzdeki sene düğün yapacak olanları uyardı. "Dünya genelinde bir kriz var" diyen Memiş, "Altın fiyatlarında farklılıklar görebiliriz" dedi ve yıl sonu için rakam verdi.

Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş dünya genelinde etkili olan krizde dolar karşısındaki yatırım araçlarında sert düşüşler yaşandığını ancak bunun altın için geçerli olmadığını ifade etti. Yatırım yapmak isteyenlerin "Hangisi ucuz hangisi pahalı?" diye düşünmesi gerektiğini belirten Memiş, yatırım için 'manipüle edilen yatırım araçlarını' tavsiye etti.

İslam Memiş son dolar yorumu

Altın daha da düşecek mi, dolar ne kadar olur, Bitcoin'de son durum ne? Piyasaya yönelik merak edilenleri cevaplayan Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatının Fed tarafından baskılansa da yükselişini sürdüreceğini belirtti. Memiş, yıl sonu için gram altında 1.400 TL tahminin geçerli olduğunu belirtti.

"DİRENÇ SEVİYESİ 22 BİN, DESTEK SEVİYESİ 18 BİN DOLAR"

Finans Analisti İslam Memiş, Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının kripto para piyasası ve emtia fiyatlarında sert düşüşlere neden olduğunu söyledi. "Fed piyasaları baskılamaya devam ediyor" diyen Memiş, Bitcoin’in kritik ve psikolojik destek seviyesini şöyle açıkladı:

"20 bin dolar. Bitcoin 19.848 dolar, yüzde 4’lük bir değer kaybıyla haftaya başladı. Direnç seviyesi olarak 22 bin dolar, destek seviyesi olarak 18 bin dolar. Bu bant aralığında takip edilmeli, burada gezinecek gibi duruyor. Fed etkisi ile baskılanma biraz daha devam edecek."

"HANGİSİ UCUZ, HANGİSİ PAHALI?"

Dolar karşısındaki yatırım araçlarında sert düşüşler yaşandığını vurgulayan Memiş, yatırımcıların dikkat etmesi gereken noktaları açıkladı. Memiş, "Hangisi ucuz hangisi pahalı, buna dikkat ediniz. Yatırımcı ya pahalı olan ile ucuzu takas edecek ya da ucuz olanı alıp varlıklarını koruyacak" dedi.

Dolar karşısında tüm emtialarda baskılanma yaşandığını ifade eden Memiş, yatırım için manipüle edilen yatırım araçlarını tavsiye etti.

"YIL SONU GRAM ALTIN TAHMİNİM DEĞİŞMEDİ"

Gram altını 1.000 liradan almanın zor olduğuna dikkat çeken Memiş, şu ifadeleri kullandı: "Gram altın 1.005 lira olsa da bankadan ya da fiziki olarak yatırımcı 1.017 liradan gram altın alıyor. 10-15 lira makas aralığı var. 1.000 liraya gram altın almak için gram altının 985 liraya gerilemesi gerekiyor. Ben bu ihtimali zayıf görüyorum.

turkiyegazetesi'nin aktardığı habere göre; Gram altın hem dolardan hem de onstan besleniyor. Şu anda ons altın fiyatındaki baskılanmadan dolayı düşüyor. Önümüzdeki yıl düğün yapacaklar, borcu olanlar uzun vadede bunu fırsat olarak kullanabilirler. Yıl sonu gram altın 1.400 lira tahminim değişmedi. Doların karşısındaki tüm enstrümanlarda manipüle edilmiş fiyatlar görüyorum. Yatırım için bu enstrümanları ön planda tutuyorum."

"PİYASALARA EYLÜL ERKEN GELDİ"

"Piyasalara Eylül erken geldi" diyen Memiş, yatırımcıların Temmuz-Ağustos’taki tatil modundan varlıklarına ve piyasalarına odaklandığı bir sürece doğru gidildiğini belirterek "Merkez Bankaları Eylül gelmeden bir hafta önce sahne almaya başladı" dedi.

Resesyondan sonra stagflasyon sürecinin başlayacağını altını çizen Memiş, "Artık resesyonun fiyatlamalara ve piyasalara yansımasını göreceğiz. Enerji krizi Avrupa’yı yakıp kavuruyor. Avrupa bu krizi yılın son çeyreğinde daha çok hissedecek. Şirket batakları oluşacak. Eylül itibariyle küresel para piyasalarında çok farklı gelişmeleri konuşacağız" diye konuştu.

"GRAM ALTINDA DÜŞÜŞLERİ ZOR GÖRÜYORUM"

İslam Memiş'in altın fiyatının seyri ile ilgili teknik değerlendirmesi de şöyle:

"İçeride gram altın yatırımcısı mecburen doları da takip etmek zorunda. Teknik olarak gram altın/TL fiyatında 1,012 güçlü bir destek, yukarıda ise 1,038. Gram altın yatırımcısı şuna dikkat etmeli, ekranlarda gördüğü rakamlar ile kapalı çarşı ya da bankalarda 10-15 TL'lik bir makas aralığı var.

Gram altında düşüşleri zor görüyorum, özellikle bin TL altına çok zor. Zirveler görebiliriz. Gram altın 1.200 TL ve devamında 1,450 TL olabilir. Önümüzdeki sene düğün yapacak olanlar önümüzdeki birkaç haftayı iyi değerlendirmeli. Dünya genelinde bir kriz var. Altın fiyatlarında farklılıklar görebiliriz. Özellikle de yılın son döneminde. Vatandaşlarımızın altın olarak borçlanmaması da çok önemli."

İslam Memiş, gümüş yorumları son dakika haberi detayları...

İslam Memiş, 'Dolar kurunun yükselmesi veya yükseliş trendi içinde olması beraberinde altının gram fiyatı, gümüşün gram fiyatı veya diğer yabancı para birimlerinde de yükselişe neden olabilir.' sözlerine yer verdi. Trhabere konuşan finans Analisti İslam Memiş'in diğer yorumları şöyle...

'GÜMÜŞ 2022'NİN İLK ÇEYREĞİNDE EN FAZLA KAZANDIRAN EMTİA OLDU'

Gümüş Türkiye'de oldukça ucuz, dünyada oldukça ucuz. Bu kadar yüksek enflasyona karşı fiyatının 19 dolarda olması bana göre mucize. Hele ki Türkiye'de gramının şu anda 11 lira seviyesinde olması da bana göre mucize. "Ben altın alamıyorum, altın biriktiremiyorum. İşte bin lira seviyesi üzerinde. Önceden en azından birkaç gram alabiliyorduk, kenara koyabiliyorduk ama artık alamıyoruz." diyen vatandaşlarımıza gümüşü işaret ediyorum. Gramı 11 lira olan bir emtiadan bahsediyorum. 2022 yılının ilk çeyreğinde altına kıyasla en fazla kazandıran emtia oldu, gümüş. Ancak rasyo altın-gümüş rasyosundan kaynaklanan bu yükselişle birlikte tekrar baskı altında kaldı. Tabi tarih tekerrür edecektir mutlaka. Şimdi altın fiyatları çok yükselince düğünlere giden, nişanlara giden, sünnetlere giden insanlarımız örf, adet, geleneklerimizden dolayı da takı için altın alıyorlar. Ama bugünkü koşullarda takılar 0,25'e kadar indi. Yani 250 liraya kadar değere indi. Dolayısıyla insan mahcubiyet yaşamamak için "Onlar altın takmıştı, benim de altın takmam gerekiyor." zihniyetiyle veya düşüncesiyle mecburen altın alıyor. Ama altın alamayacak olan durumda insanlar daha fazla artmaya başladı.

'GÜMÜŞ SADECE BİR YATIRIM ARACI DEĞİL DEĞERLİ BİR EMTİA'

Küresel ısınma ve kuraklıktan geçen bir dünya ekonomisi var, iklim değişikliği var. Dolayısıyla artık dünya ve ülkelerin yağmur bombalarını da çok kullanacağı bir dönemi de bize işaret ediyor. Ancak yağmur bombalarını kullanırken de yine fiziki gümüşe ihtiyaç var. Fiziki gümüşle yapılıyor. Diğer neden de yine mevsim değişikliği, kuraklıkla alakalı ülkelerin yatırımlarında ciddi değişiklikler var. Mesela Orta Doğu'daki ülkeler güneş panellerine ciddi miktarda ağırlık verdi. Başta Çin ve diğer Orta Asya ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleri. Çin, yüz tanıma sistemleri yapıyor. Bunda fiziki gümüş kullanılıyor ve güneş panelleri kuruyor. Orta Doğu'da mesela başta Suudi Arabistan, petrolden ziyade o çöl ortamını ekonomiye kazandırmak ve gelir elde etmek için de bütün arazileri güneş panelleriyle dolduracaklar ve bu elektrik gelirini de enerji sektörü olarak yine satışa sunacaklar ve bunları yapmak için de fiziki gümüşe ihtiyaç var. Dolayısıyla gümüş sadece bir yatırım aracı değil, dolayısıyla da bir değerli bir emtiadır.

'PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ ORTA VE UZUN VADEDE KALICI OLMAYACAK'

Şimdi şöyle; petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar burada çok etkili oluyor. Pompa fiyatlarına zaman zaman sert düşüş, zaman zaman sert yükseliş olarak yansıyor. Tabi içeride dolar kuru çok dengesiz olduğu için fiyatların oturma olasılığı da zayıflıyor. Petrol fiyatlarında 100 dolar seviyesi altına sarkmalar görüyoruz. Hatta bir günlük bazda yüzde 4 yüzde 5 değer kayıpları görüyoruz. Ama dolar bir gün sonra yükseldiği için, biz dolarla satın aldığımız için bu fiyat farkını pompa fiyatlarda göremiyoruz. Diğer işlenmiş ve işlenmemiş petroller, yani Brent petrol ve ham petrol fiyatları arasında fiyatlara baktığımız zaman işte, petrol fiyatlarındaki gerilemenin Brent petrol ve ham petrol fiyat arasındaki farkı burada çok güzel bir şekilde kullanıyorlar. Ancak ben yine orta ve uzun vadede petrol fiyatlarının düşüşlerinin kalıcı olacağını tahmin etmeyen birisiyim. Petrol fiyatları biraz daha dış politikadaki gelişmelere odaklı. OPEC üyelerinin biraz daha ön planda tuttuğu bir süreci bize işaret ediyor.

'BRENT PETROLDE 130-140 DOLAR SEVİYELERİNİ BEKLİYORUM'

Yine ben 130-140 dolar seviyelerini bekliyorum. İndirim tabi ki, çok zor şartlarda geliyor, çünkü bir maliyet hesaplaması yapılıyor. Ama kur yükseldiği zaman veya benzin fiyatları yükseldiğinde hemen o saniye, o dakika zamlar ardı ardına gelmeye başlıyor. Bence petrol fiyatlarına yapabilecek bir şey yok. Tabi, hükümet bazen tedbir ve önlemler kapsımnda bir şeyler yapmaya gayret gösteriyor. Ama bu sürdürülebilir bir politika değil. Çünkü petrol fiyatlarının yükselmesi, gıda fiyatlarının yükselmesi, maliyetlerin artması, dünyadaki her şeyin mal ücretlerinin artması bütün ekonomiyi olumsuz yönde etkiliyor. Ve dolayısıyla petrol fiyatlarını dolarla almaya devam ettikçe düşüşler maalesef imkansız olur.

'KRİPTO PARALARDA DÜŞÜŞÜN ANA ETKENİ FED'

Kripto paralar baskı altında kalıyor. Bunun nedeni de FED. FED'in başkanı Powell konuştuktan sonra sert kayıplar devam etti. 19 bin 840 dolar seviyesinde şu an itibarıyla. Yüzde 4 civarında bir değer kaybı var. Haftaya Bitcoin ve kripto paralar yüzde 4'lük bir değer kaybıyla başladı. Burada FED etkisi çok. Ve dolayısıyla da bu FED etkisini göz önünde bulundurduğunuz zaman, bu manipülasyon biraz daha devam eder. 18-22 bin dolar aralığını takip etmeye devam ediyorum. Ama orta ve uzun vade için bence tekrar değer artışına devam etme olasılığını çok yüksek görüyorum.