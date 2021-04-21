Altınbaş Üniversitesi TOGG’un paydaşı olmaya talip

Üniversite bünyesinde kurulan Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi otomobil için bazı parçalar geliştirip üretmeyi hedefliyor.

Çalışmalarımız sürüyor

Merkezin müdürü Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Baştürk, önemli çalışmalara imza atacaklarını söyledi. Baştürk, geliştirdikleri çözümlerin patentlerini alıp, prototiplerini üretip sonra da ticari ürüne dönüştürmeyi hedeflediklerini anlattı. Baştürk, şöyle dedi: “Yapacağımız çalışmalarla TOGG’un kimi alt projelerini birlikte yürütmeye talibiz. TOGG tarafıyla bu konuları ele alacağız. Benzeri şekilde bu alanda çalışan farklı sanayi firmaları ve kamu şirketleriyle görüşeceğiz. Dolayısıyla hem özel sektör hem kamu ile sıkı iş birliği içinde bu alanda projeler geliştirmeyi düşünüyoruz.”

Drone geliştirdi

Süleyman Baştürk, Elektrikli Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin son zamanlarda kullanım alanları ve örnekleri giderek artan drone’larla da ilgilendiğini aktardı. Dr. Baştürk, “Gerek sabit kanatlı gerek döner kanatlı drone’lar üretme projelerimiz de var. Bunlar otonom görevler de üstlenebilecek ve yapabilecek. Arkadaşlarımız sabit kanatlı drone geliştirdi, üzerindeki çalışmalarını sürdürüyorlar. Döner kanatlı versiyonlar için de hazırlıklar ve planlamalar devam ediyor” diye konuştu.