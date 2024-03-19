Altın yatırımcıları aman dikkat! Düşüş ne kadar sürecek?

Haftanın ikinci gününde altın fiyatları belli oldu. Geçtiğimiz hafta 4 gün üst üste rekora kıran gram altın ve altın treni kaçtı mı? Ons tarihi rekorları kırdı, gram altın fiyatı Kapalıçarşı'da 2250 lira seviyelerine indi. Altın alıp satacaklar, piyasayı takip edenler yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarını merak ediyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada 19 Mart Salı günü altın fiyatları.

Altın piyasasında yükselen seyir bitti derken piyasalar yine güne yükselişle başladı. Peş peşe rekorlar kıran ons ve gram altın haftanın ikinci günü kaç liradan satılıyor? Yeni rekorlar peş peşe gelecek mi derken piyasalarda düşüşle birlikte meraklı bekleyiş başladı. Peki altın yatırımcıları son treni kaçıracak mı?

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bankanın bu yıl faiz oranlarını muhtemelen düşüreceğini yinelemesinin ardından 2 bin 169 dolara yaklaşarak rekor yeniledi. Altın yatırımcıları Kapalıçarşı ve piyasalarda gram, yarım ve çeyrek altında son fiyatlar araştırılıyor.

Gram altın dün piyasalarda 2.243,53 TL'den, çeyrek altın 4.231 TL'den, yarım altın ise 8.339 TL'den kapanış yaptı.

Peki 19 Mart 2024 Salı günü gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

19 MART 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN KAPALIÇARŞI'DA NE KADAR?

Dolar alış satış : 33.2420 TL / 33.3590 TL

Euro alış satış: 35.9970 TL / 36.2420 TL

Sterlin alış satış: 41.6990 TL / 42.3330 TL

19 MART 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN SERBEST PİYASADA NE KADAR?

Dolar alış satış : 32,3297 TL / 32,3407 TL

Euro alış satış: 35,1549 TL / 35,1782 TL

Sterlin alış satış: 41,0918 TL / 41,1044 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış / satış: 2.243,57 TL / 2.243,86 TL

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış / satış: 2.157,46 Dolar / 2.157,71 Dolar

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış / satış: 4.069 TL / 4.227 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış / satış: 8.090 TL / 8.329 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış / satış: 16.523 TL / 17.055 TL

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış / satış: 39.500,48 TL / 40.416,17 TL

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış / satış: 16.293,95 TL / 16.710,29 TL

GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN KAPALIÇARŞI FİYATLARI 19 MART 2024

Gram altın alış satış : 2452.72 TL / 2490.26 TL

Çeyrek altın alış satış: 4067 TL / 4225 TL

Yarım altın alış satış: 8088 TL / 8328 TL