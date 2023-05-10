Altın ve para piyasaları uzmanı Hatice Kolçak tarih verdi: Altın için o tahmin! Altın, dolar ve euro ne kadar? Döviz, altın fiyatları

10 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar, altın piyasasındaki hareketlilik hızla devam ediyor. Yatırımcı uzmanların açıklamalarını merakla araştırıyor. Peki uzmanlar ve Hatice Kolçak altın fiyatları ile ilgili neler söyledi? Altın için dikkat çeken yorumlar neler? Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 10 Mayıs 2023 Döviz Kuru...

Yatırımcı son günlerde piyasada yaşanan hareketlilik sebebiyle uzmanların uyarı ve önerilerini yakından takip ediyor. Uzman Hatice Kolçak fiyatlarla ilgili önemli tahminler yaptı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HATİCE KOLÇAK'TAN ÖNEMLİ UYARILAR

Altın piyasasındaki yaşanan hareketlilik hız kesmeden devam ederken Hatice Kolçak önemli tahminlerde bulundu. Hatice Kolçak elinde doları ve altını olan yatırımcıyı uyardı ve önümüzdeki iki gün içinde piyasada büyük depremler yaşanacağını söyledi. Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak 10 Mayıs tarihinde enflasyon verilerinin açıklanacağına dikkat çekerek bu oranların bütün piyasaları etkileyeceğini ve artık kolay kolay düşüş olmayacağını söyledi.

Kolçak bu durumların beklendiğini, verilerin beklentinin üstünde gelmesiyle satışlar yaşanacağını ve ONS altın, kripto para, borsada bu durumların yaşanabileceğini belirtti. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin piyasayı pozitif şekilde etkilediğini belirten Kolçak FED Başkanlarının bu hafta yapacağı açıklamaların önem taşıdığını söyledi. Karar aktardı: Kolçak, dolar kurunda önemli bir gelişme beklemediğini ancak seçimin ikinci tura kalmasıyla bu durumun değişeceğini, enflasyon düşüşü olursa ONS altının 2 bin 30 doların üstüne çıkabileceğini söylediği ve tahminleri yakından takip edilen Kolçak Amerika enflasyon verilerinin önemine değindiği aktarıldı.

Seçim sonrası 'dolar ne olur?'

Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, Şans Sohbetleri'nde seçimden sonra 'dolar ne olur' sorusunu ele aldı. Dünyada afaki kur seviyelerinin havada uçuştuğunu söyleyen Ağaoğlu, doların 'olması gerektiği yer'e ilişkin belirlemelerini paylaştı. İkili, Fed ve ECB faiz artırımları sonrası emtia piyasalarını da konuştu.

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Ağaoğlu: Biz bir buçuk sene önce konuştuk ve o zaman dedik ki, bu gittikçe ciddi bir sorun haline geliyor ve gelecek. İleride daha da küçük şirketlere sirayet edecek. Çünkü ben büyük rakamlı akreditiflerle uğraşırken bulamıyorsam, ki onlar uluslararası bankaların sevdiği rakamlardı, diğerleri küçük olduğu zaman bölmeniz gerekiyor, daha küçük parçalara ayırmanız gerekiyor dedi. Sıkıntı devam ederse, ödeme sistemlerinde aksaklıklarla karşılaşıyor olabiliriz büyük ihtimalle oluruz...

Benim hisse senetlerini Türk Lirası/dolara çevirmem kesinlikle mümkün değil, çünkü hisse senedi fiyatlamaları ile ilgili değerlendirmelerim çok farklı. Gelecek yönetime göre hız ve miktar fark edecek tabii. Dünya Altın Konseyi'nin raporuna göre son dönemde dünyada en çok altın alan iki ulus var: Birincisi Türkiye 50 tonun üstüne çıktı, ikincisi 32 tonla ABD. Bu şunu gösteriyor, birileri artık altını güvenli liman olarak algılamış tekrar Amerika'da.

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 19,53 (Alış) - 19,54 (Satış)

EURO: 21,40 (Alış) - 21,41 (Satış)

STERLİN: 24,59 (Alış) - 24,71 (Satış)

1 DOLAR = 19,54 TL

CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

10 Mayıs Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.275,48

Gram altın satış: 1.275,69

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.273,00

Çeyrek altın satış: 2.309,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.560,00

Yarım altın satış: 4.646,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.901,00

Tam altın satış: 9.055,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.260,00

Cumhuriyet altını satış: 9.400,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.133,00

Ata altın satış: 9.385,00