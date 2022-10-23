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Yerel Altın ve para çaldırdı! Akrabasının evine kiralık hırsız gönderdi, 3 milyonluk...
Yerel

Altın ve para çaldırdı! Akrabasının evine kiralık hırsız gönderdi, 3 milyonluk...

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde akrabaları, misafir ettikleri kadının evine kiralık hırsız gönderip 3 milyon değerindeki altın ve paraları çaldırdı. Hırsızları yakalayan polis, çalınan altın ve paraları sahibine teslim etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 20:09:00 - 2022-10-23 20:16:08
Altın ve para çaldırdı! Akrabasının evine kiralık hırsız gönderdi, 3 milyonluk...

R.B. isimli kadının evinde 3 milyon değerinde ziynet ve para olduğunu öğrenen akrabası M.Ç., altın ve paraları çalmak için N.A., E.Y. ve L.Ç ile plan yaptı.

M.Ç. akrabası olan kadını misafirlik bahanesi ile eve davet ederken, kiraladıkları hırsız ise eve girerek 3 milyon değerindeki altın ve paraları çaldı.

M.Ç. hırsızlık olayından sonra R.B.’yi evine gönderirken, şüpheliler kayıplara karıştı. O gece evine dönen R.B., ziynet eşyaları ve paraların yerinde olmadığını fark edince altınların bir kısmının sahibi olan kızına haber verdi. Anne ve kızı polise giderek şikayette bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ve Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlığın 20 gün önce planlandığı, R.B'nin misafir olarak gittiği akrabaları tarafından oyalandığı ve bu sırada altınların çalındığı tespit edildi.

Çalınan yaklaşık 3 milyon TL değerinde bilezik, reşat altın, yüzük, kolye, zincir, küpe ve nakit paranın tamamı ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

4 şüpheli tutuklandı.

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