  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
8 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi Polonya'yı kana bulayan saldırıda korkunç gelişme! Katliamcının evinden 3 ceset daha çıktı GKRY liderinden İngiliz üsleri için statü değişikliği çağrısı “Siyonist birlik hükümeti” çağrısı yapan Netanyahu’ya cevap geldi: “Görevdeki günleri sayılı” Netanyahu dönemi bitiyor! Herzog hükümeti kurma görevini Gadi Ayzenkot'a verdi Başkan Erdoğan'dan Aliyev hamlesi Tır ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü, yaralı var! Van’da katliam gibi kaza Tamar Tanrıyar'dan Özgür Özel hakkında şok iddia! Özgür Özel’e 7 yıl hapis Masada İran ve Ukrayna vardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü! Fon soruşturmasında dikkat çeken gelişme! BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen gözaltına alındı
Gündem Yunanlıların Türk hezeyanları yine zirvede! Müftülük logosundan akıl almaz suçlama
Gündem

Yunanlıların Türk hezeyanları yine zirvede! Müftülük logosundan akıl almaz suçlama

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yunanlıların Türk hezeyanları yine zirvede! Müftülük logosundan akıl almaz suçlama

Batı Trakya’daki Türk azınlığın meşru iradesini sindirmeye çalışan Yunanistan, bu kez Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü’nün logosunu hedef tahtasına oturttu. Logodaki renklendirmelerden bölücülük senaryoları çıkaran Yunan medyası, Türkiye’yi hedef göstererek yeni bir karalama kampanyası başlattı. Pentapostagma sitesi, akıl almaz çıkarımı sonrası devleti de zulmünü artırmaya çağırdı.

 TAHSİN HAN 

Atina medyasının provokatif ve saldırgan dili, Yunan devletinin Trakya’daki Müslüman Türk azınlığa yönelik yıllardır sürdürdüğü sistematik baskı, asimilasyon ve yıpratma politikalarının en son ve en çarpıcı dışavurumu oldu. Batı Trakya’daki Türk azınlığın iradesiyle seçilen Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü’nün kullandığı logo üzerinden suni bir gerilim üreten Yunan basını, azınlığın haklarını ve dini liderlerini hedef tahtasına oturtarak skandal iddialarda bulundu.

Halkın oylarıyla göreve gelen seçilmiş müftüleri ve dini kurumları itibarsızlaştırmak, bölgedeki Türk etkisini karalamak, Yunan devletinin azınlık üzerindeki baskı ile zulüm politikalarına kılıf uydurmak adına absürt bahaneler öne sürme gayretine giren devlet güdümündeki medyanın, azınlık haklarını hiçe sayarak her türlü demokratik sembolü hedef alması, Atina’nın Trakya üzerindeki tahammülsüzlüğünü açıkça gözler önüne seriyor. Seçilmiş müftülük makamının meşruiyetini gölgelemek ve halkın kendi dini liderlerini seçme iradesine darbe vurmak amacıyla logolar üzerinden manipülasyon yapan Yunan basını, Türkiye’yi hedef göstererek kendi içlerindeki baskı rejimini örtbas etmeye çalışıyor. Azınlık kurumlarının varlığını ve Türk kimliğini varoluşsal bir tehdit olarak gören Atina yönetimi, dini özerkliğe yönelik hukuk dışı müdahalelerini ve artan devlet zulmünü bu tür mesnetsiz iddialarla meşrulaştırmanın peşinde koşuyor.

LOGODAKİ HARİTADA BATI TRAKYA NEDEN KIRMIZIYMIŞ!

Pentapostagma gibi şovenist odaklı yayın organları, söz konusu müftülük logosunda Yunanistan haritasının parçalara ayrılarak gösterildiğini, Trakya’nın ülkenin geri kalanından soyutlandığını ve Rodop bölgesinin özellikle kırmızı renkle vurgulandığını iddia etti. Bu görsel tercihin Türkiye’nin bölgedeki emellerine hizmet ettiğini ve Yunan egemenliğini açıkça hedef aldığını öne süren Yunan sitesi, sözde harita üzerinden Atina’yı acil adımlar atmaya ve azınlık üzerindeki devlet denetimini daha da sertleştirmeye çağırarak provokatif senaryolar üretti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ZİYARETÇİ

korkunun ecele faydası yok
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23