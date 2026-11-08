Yunanlıların Türk hezeyanları yine zirvede! Müftülük logosundan akıl almaz suçlama

TAHSİN HAN

Atina medyasının provokatif ve saldırgan dili, Yunan devletinin Trakya’daki Müslüman Türk azınlığa yönelik yıllardır sürdürdüğü sistematik baskı, asimilasyon ve yıpratma politikalarının en son ve en çarpıcı dışavurumu oldu. Batı Trakya’daki Türk azınlığın iradesiyle seçilen Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü’nün kullandığı logo üzerinden suni bir gerilim üreten Yunan basını, azınlığın haklarını ve dini liderlerini hedef tahtasına oturtarak skandal iddialarda bulundu.

Halkın oylarıyla göreve gelen seçilmiş müftüleri ve dini kurumları itibarsızlaştırmak, bölgedeki Türk etkisini karalamak, Yunan devletinin azınlık üzerindeki baskı ile zulüm politikalarına kılıf uydurmak adına absürt bahaneler öne sürme gayretine giren devlet güdümündeki medyanın, azınlık haklarını hiçe sayarak her türlü demokratik sembolü hedef alması, Atina’nın Trakya üzerindeki tahammülsüzlüğünü açıkça gözler önüne seriyor. Seçilmiş müftülük makamının meşruiyetini gölgelemek ve halkın kendi dini liderlerini seçme iradesine darbe vurmak amacıyla logolar üzerinden manipülasyon yapan Yunan basını, Türkiye’yi hedef göstererek kendi içlerindeki baskı rejimini örtbas etmeye çalışıyor. Azınlık kurumlarının varlığını ve Türk kimliğini varoluşsal bir tehdit olarak gören Atina yönetimi, dini özerkliğe yönelik hukuk dışı müdahalelerini ve artan devlet zulmünü bu tür mesnetsiz iddialarla meşrulaştırmanın peşinde koşuyor.

LOGODAKİ HARİTADA BATI TRAKYA NEDEN KIRMIZIYMIŞ!

Pentapostagma gibi şovenist odaklı yayın organları, söz konusu müftülük logosunda Yunanistan haritasının parçalara ayrılarak gösterildiğini, Trakya’nın ülkenin geri kalanından soyutlandığını ve Rodop bölgesinin özellikle kırmızı renkle vurgulandığını iddia etti. Bu görsel tercihin Türkiye’nin bölgedeki emellerine hizmet ettiğini ve Yunan egemenliğini açıkça hedef aldığını öne süren Yunan sitesi, sözde harita üzerinden Atina’yı acil adımlar atmaya ve azınlık üzerindeki devlet denetimini daha da sertleştirmeye çağırarak provokatif senaryolar üretti.