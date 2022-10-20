İslam Memiş kazandıracak yolu açıkladı! Altın fiyatlarındaki düşüş için 'değerlendirin' uyarısı! Faiz kararı...

Merkez Bankası yılın 10'uncu faiz kararını bugün duyurdu. 20 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarında son durum merak edilirken A Haber'e açıklamalarda bulunan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "yatırımcılar 950 ile bin lira seviyesini değerlendirmeli. Rusya-Ukrayna arasındaki durumu tırmandıracak bir gelişme olursa durumlar değişebilir" ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı için nefesler tutuldu. “Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?” soruları gündemdeki yerini alırken son dakika Merkez Bankası kararı geldi! Ağustos ve Eylül’de faiz indirimi yapan TCMB’nin bugünkü toplantısında faiz indirimine devam etmesi bekleniyordu. Ağustos’taki faiz indiriminin ardından 18 seviyesini aşan Eylül’deki faiz indiriminin ardından da 18,36 rekoru üzerine çıkan dolar kurunun ise yüksek oranlı faiz indirimi durumunda yeni zirveyi görmesi beklentisi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tek haneli faiz açıklamasının ardından piyasalar Merkez Bankası’nın bu yılı tek haneli faizle kapatmasını bekliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hemen her açıklamasında faizlerdeki düşüşün devam edeceğini dile getirerek politika faizinin yıl sonunda tek haneye indireceğinin sinyalini vermişti.

Son dakika Merkez Bankası kararı

Karar çıktı! Merkez Bankası, politika faizini 1,5 puan düşürerek yüzde 10,5'e çekti. Merkez'in son üç aydaki faiz indirimi 3,5 puanı buldu.

Altın fiyatlarının da karardan etkileneceği ifade ediliyor.

EKONOMİSTLERİN FAİZ TAHMİNLERİ NELERDİ?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 12'den yüzde 11'e indirileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 9 oldu.

Reuters anketine katılan 20 ekonomistin 13’ü MB’nin bu ay politika faizini 100 baz puan indirmesini bekliyor. Ankete katılan bir kurum haftalık repo faizinin 50 baz puan indirilerek yüzde 11.50’ye çekileceğini tahmin ederken altı kurumsa sabit bırakılacağını öngördü.

Diğer yandan ABD’de yaklaşan FED kararı öncesinde 10 yıllık tahvil faizi oranları yüzde 4,15’in de üzerine çıkarak, yeni rekor seviyeyi gördü. Bu gelişme ons altın tarafında geri çekilmeleri beraberinde getirdi. 20 Ekim işlemlerinde ons altın, 1630 doların altına geriledi. Onstaki bu gerileme gram altın tarafında da yansıyor. Gram altın fiyatları 20 Ekim işlemlerinde 970 TL sınırına kadar çekilmiş durumda…

ALB Yatırım tarafından paylaşılan altın analizinde; “ABD’de eylül ayı enflasyonunun yüzde 8,2 ile öngörüleri aşması, FED’e dair ‘daha şahin’ beklentileri artırdı. FED’in 2 Kasım’daki toplantısında faiz oranlarını 0,75 baz puan artırarak, %3,75-%4 bandına çıkarması bekleniyor. Altın tarafında da bu beklenti fiyatlanıyor. Bu kapsamda ons altında 1615-1622 desteği dikkatle takip edilecek. Bu seviyeler, son 30 ayın da en düşük seviyeleri...

Gram tarafında da son 5 ayda fiyatlar; 970 TL ve altını gördükçe, tepki alımlarının geldiği görülüyor. Dolar/TL tarafında 18,50 TL’nin üzerindeki ’kalıcılık’ dikkate alınırsa; gram altında da 970 TL’ye yakın seviyelerin, “ağırlık artırma” yönünde değerlendirilmesi, daha doğru bir yatırım stratejisi olarak öne çıkabilir” görüşü paylaşıldı.

Risk ve fırsatlara da dikkat çekilen ALB Yatırım analizinde “Ons altında 1615 doların da aşağı yönlü kırılması ve 1580 dolar seviyelerinin görülmesi, bir risk olarak öne çıkabilir. Bu durumda gram tarafında da 950 TL’ye doğru anlık da olsa bir geri çekilme yaşanabilir. Olumlu olarak takip edilecek gelişme ise, FED olacak. Buradan beklenti altında 0,50’lik faiz artışı gelirse, altın tarafında da hızlı bir toparlanma görülebilir” ifadelerine yer verildi.

İŞTE 20 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLAR

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

977,00

977,20

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.629,97

1.630,24

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

1.563,28

1.597,76

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

6.253,13

6.371,50YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

3.116,63

3.195,46

ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

6.253,13

6.371,50

ATA ALTIN FİYATI

6.583,95

6.747,91

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

547,95

654,75

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

904,64

930,10

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İslam Memiş'ten dolar, altın, gümüş yorumları

İslam Memiş, gram altın, dolar, gram gümüş için yeni açıklamalar yaptı, öngörülerini açıkladı. Videosunda yorumlarının yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan İslam Memiş; gram altın, dolar, borsa, euro ve kritik verileri şöyle değerlendirdi: Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın, dolar ve diğer yatırım araçlarına ilişkin önemli tahminlerde bulundu. Rakamsal değerlere bakalım, sonra genel toparlama yapalım. Borsa 3553 puan, yüzde 1'lik primle günü tamamladı. Borsa tarafındaki pozitif görünüm devam ederken benim beklentim daha aşağıda. DEVAMI İÇİN→ İslam Memiş, gram altın, dolar, gram gümüş için yeni açıklamalar yaptı! Yeni yol haritasını açıkladı! → TIKLAYINIZ

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