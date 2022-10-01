Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş yatırımcıları Ekim ayı için uyardı! Dolardan uzak durun...

İslam Memiş o tarihte her şey karışacak dedi! Altın ve doları olanlar için ‘’Sakın bunu yapmayın’’ diye uyardı!

İslam Memiş: Özellikle ekim ayında insanlığın bir kriz ile karşılaşacağını ve bu kriz için yatırımların nakit paraya çevirilmesi gerektiğine de sözlerinde sık sık yer vermekte. Memiş, yatırımsal kurların düşüşlerinde heyecan yapmamak gerektiğini ve akıllıca hamleler yapılması gerektiğini de açıklamıştır. Tüm bu bilgiler ışığında gelecek dönemde altın ve döviz kurlarındaki hareketlerin nasıl şekilleneceğine dair bilgi veren İslam Memiş; bu konuya dair önemli sorulara da açıklık getirdi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları uyardı. İslam Memiş dolardan uzak durulması gerektiğini ifade ederken gram altın içinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son Ay!

Memiş, Ağustos’un hem kripto hem de altın ve döviz için son kez yatırım yapılacak ay olduğunu söylemiş ve Eylül’de durumların daha farklı gelişeceği haberini vermişti. Memiş’e göre Altın fiyatları ağustos ayının sonunda biraz daha artacak ve Eylül gibi de altın ve gümüşün uçuk fiyatlara doğru gidebileceğini bildirmekte. Memiş 26 Ağustos Cuma gününün de kritik bir gün olduğunu belirtmiş ve Cuma dalgalanması için yatırımcıları uyarmıştı.

DOLAR YILIN ZİRVE RAKAMLARINA ULAŞTI

Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık indirim yaptığını ifade eden İslam Memiş, dolarda yukarı yönlü bir hareketlilik olduğunu belirtti. Uluslararası piyasalarda da değer artışı olduğunu ifade eden İslam Memiş, dolarda 20 yılın Zirvesi yaşandığını vurguladı.

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YATIRIMCILARI UYARDI

Dolardan uzak durulması gerektiğini ifade eden İslam Memiş, diğer enstrümanları daha ucuz bulduğunu belirtti. Dolar karşısındaki diğer enstrümanların daha avantajlı olduğunun altını çizen Memiş, Euro'nun dolar altında kaldığını vurguladı. Euro'nun dolar karşısında ucuz kalmaya devam ettiğini dile getiren Memiş, vatandaşların yatırım yapması için Euro veya Sterlin seçmesi gerektiğini söyledi.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK

Brent petrol fiyatı 90 doların aşağısına düştüğünü söyleyen Memiş, “Petrol fiyatlarının gerilemesi iyi ancak dolar kuru yüksek diye pompa fiyatlarına yansımıyor. Ben gerilemenin devam edeceğini tahmin etmiyorum. Yılın son çeyreğinde petrol fiyatlarında yeniden 130-140 dolarları görebiliriz.” dedi.

Jeopolitik riskler de artış olduğunu aktaran İslam Memiş, FED faiz kararının açıklanmasının ardından altının ons fiyatının 1658 doları test ettiğini sözlerine ekledi. Memiş, “1660-1680 dolar seviyesine sıkıştı. Bu kırılmazsa 1700 dolara kadar toparlanmanın mümkün olacağını tahmin ediyorum.” şeklinde konuştu

DOLARI OLANLAR NE YAPMALI?

Memiş, elinde dolar bulunan kişilerin altının ons fiyatının düşük olduğunu düşünerek yüzde 50 Altın ve Gümüş olarak yatırım yapmasına önerdi. 20 yılın zirvesinde yer alan dolar fiyatını altının ons fiyatına oranla yüksek olduğunu söylerken yatırım aracı olarak da altının seçilmesi gerektiğini işaret etti. Altının düştüğünü söyleyen kişilerin gümüş rasyodan kaynaklı bir ayrım yaşadığı belirten Memiş, pozitif haretketliliğin devam edeceğini vurguladı. Memiş gümüş gram fiyatının 12 lira seviyesinde yer aldığını söyledi.

EKİM AYINDA DİKKAT

Birçok kişi yatırım için farklı araçlar seçerken İslam Memiş, yatırımcıları uyardı. Vatandaşların dolar almak yerine altın alması gerektiğini vurgulayan Memiş, KKM’de altın olarak faiz getirisini ceplerine koyabileceğini dile getirdi. Yaptığı açıklama doğrultusunda dolara sıcak bakmadığını vurgulayan Memiş, vatandaşları dolar yerine farklı yatırım araçları seçmesi gerektiğinin altını çizdi.

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