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Gündem Tarihi kardeşliğin simgesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Kalesi'nde!
Gündem

Tarihi kardeşliğin simgesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Kalesi'nde!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Tarihi kardeşliğin simgesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Kalesi'nde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Can Azerbaycan ziyareti kapsamında işgalden kurtarılarak özgürlüğüne kavuşan kadim Türk toprağı Şuşa Kalesi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev eşlik etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Şuşa Kalesi'ne ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti kapsamında Şuşa Kalesi’ni ziyaret etti. Ziyarette Erdoğan’a Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de eşlik etti.

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Yorumlar

ata

ah reis, nelere katlanıyorsun... şu garip millet için.... sağol, varol....
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