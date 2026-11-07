Tamar Tanrıyar'dan Özgür Özel hakkında şok iddia! Özgür Özel’e 7 yıl hapis

Gazeteci Tamar Tanrıyar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında dikkat çekici iddialar ortaya attı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulunduğunu duyuran Tanrıyar, CHP liderinin partisinin mali kaynaklarını kişisel çıkarları için kullandığını öne sürdü.

Tanrıyar, Özel hakkında 7 yıl hapis cezası ve siyasi yasak gündeme gelebileceğini iddia etti.

“ÖZGÜR ÖZEL'E 7 YIL HAPİS VE SİYASİ YASAK!”

Tamar Tanrıyar, sosyal medya paylaşımında CHP Genel Başkanı'nı hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

“ÖZGÜR ÖZEL'E 7 YIL HAPİS VE… AYRICA SİYASİ YASAK!..”

Tanrıyar, paylaşımının devamında Özel'e yönelttiği suçlamayı şu sözlerle dile getirdi:

“PARTİ'SİNİN PARASINI KENDİ ÇIKARINA KULLANMANIN CEZASI İŞTE BU!.. YANDI!”

Tanrıyar'ın bu ifadeleri, Özgür Özel hakkında verilmiş bir mahkeme kararını değil, gazetecinin ileri sürdüğü suçlama ve olası cezaya ilişkin değerlendirmesini yansıtıyor.

“MİLLETVEKİLİ OLMASI ONU KURTARAMADI!”

CHP liderinin milletvekilliğine de değinen Tanrıyar, açıklamasında şu ifadeyi kullandı:

“Milletvekili olması onu kurtaramadı!..”

Tanrıyar'ın bu sözleriyle Özel'in milletvekili sıfatının söz konusu suçlamalar karşısında kendisini koruyamayacağını ileri sürdüğü anlaşılıyor.

Ancak suç duyurusunda bulunulması, milletvekili dokunulmazlığının kaldırıldığı veya herhangi bir cezanın kesinleştiği anlamına gelmiyor.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NE GİDİP SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUĞUNU AÇIKLADI

Tanrıyar, paylaşımında İstanbul Adliyesi'ne gittiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle!.. Bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ndeydim. Çünkü hukukçularla görüştüm ve hemen gidip suç duyurusunda bulundum!”

Suç duyurusunun ciddi belgelere dayandığını ileri süren Tanrıyar, medyanın konuya yaklaşımını da eleştirdi.

“ÇOK CİDDİ VE BELGELİ!”

Tamar Tanrıyar, iddialarının dayanağına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Çok ciddi ve belgeli olduğu için medyanın da bu haberden uzak kalma nedenini anlıyorum.”

Ancak paylaşılan açıklamada, suç duyurusuna konu olduğu belirtilen belgelerin içeriğine ve savcılığa sunulan delillerin ayrıntılarına yer verilmedi.

MURAT AĞIREL'İ DE HEDEF ALDI

Tanrıyar, açıklamasının sonunda gazeteci Murat Ağırel hakkında da dikkat çekici ifadeler kullandı.

“Murat Ağırel'in ise tahliye olmak için benim adımı vermesi, ismimi kullanması, yılın komedisi!..”

Tanrıyar'ın Ağırel hakkındaki sözleri de kendi açıklamalarına dayanıyor.

GÖZLER SAVCILIK SÜRECİNDE

Tamar Tanrıyar'ın Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklaması, iddiaların hukuki boyutunu gündeme taşıdı.

CHP liderine yöneltilen suçlamaların hangi somut işlemlere dayandığı, savcılığa hangi belgelerin sunulduğu ve başvuru üzerine nasıl bir işlem yapılacağı henüz açıklığa kavuşmadı.