Altın fiyatları ne olur? Altın fiyatları için çarpıcı tahmin: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi?

ALTIN FİYATLARIYLA İLGİLİ ÇARPICI TAHMİN

Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahminde bulunan IKON Menkul tarafından yapılan analizde şu ifadelere yer verildi: "Geçtiğimiz hafta ABD Dolar endeksinde görülen gevşemeyle beraber üç haftalık kaybın ardından haftayı kazançla tamamlayan Ons Altında toparlanama eğiliminin sürmesi halinde yukarıda 4 saatlik grafikte takip ettiğimiz 100 birimlik üssel hareketli ortalama olan 1726 seviyesi ilk direnç bölgesi oplarak takip edilebilir. Cuma günü Ons Altın bu ortalamayı test etse de satışlarla karşılaşmıştı. Aşağıda ise 1711 ve 1707 seviyeleri ilk destek bölgeleri olarak izlenebilir. Destekler: 1711-1707-1700/ Dirençler: 1726-1734-1740

DOLARDA SEYİR NE OLUR?

Geçtiğimiz hafta USDTRY paritesi genel olarak 18.25-18.14 bandı arasında bir seyir izledi. Yeni işlem haftasında parite sıkıştığı bu bandı aşağı yönde çıkması halinde 18.10 ve 18.00 seviyeleri sonraki destek bölgeleri olarak takip edilebilir. Diğer yandan parite bandı yukarı yönde çıkması durumunda 18.33 ve 18.40 seviyeleri direnç oluşturabilir. Destekler: 18.14-18.10-18.00/Dirençler: 18.25-18.33-18.40

EURO/ DOLAR PARİTESİNDE SON DURUM!

Geçtiğimiz hafta 20 yılın dip bölgesinden gelişen alımlarla toparlayan EURUSD paritesi yeni haftanın ilk işlem gününe 1.010 ile 4 haftanın en yüksek bölgesinde alıcılı bir açılış yaptı. Paritede toparlanma eğiliminin sürmesi halinde yukarıda 55 günlük üssel hareketli ortalama ve alçalan kanlın üst bandı ilk önemli direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak. Diğer yandan paritede satışların yaşanması durumunda geçen hafta üstüne kırdığı 15 günlük üssel hareketli ortalama olan 1.0000 bandı ilk destek bölgesi olarak izlenebilir.Destekler: 1.0000-0.9915-0.9863/ Dirençler: 1.0170-1.0278-1.0368"

İslam Memiş tavsiyede bulundu

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Altının maliyetinin altından kalkmak zorlaşıyor" dedi.

Peki vatandaşlar düğünlerde ne takacak? Yükselen altın fiyatları nedeniyle alım gücü altına yetmeyen vatandaş başka arayışlara girdi.

İslam Memiş'te takı kültürünün devamı için onlara yol gösterdi.

Altın kadar olmasa da yatırım olarak tercih edilen gümüş artık düğünlerde takı olarak da tercih edilmeye başladı. Piyasalarda düğünlerde takı olarak takılmaya uygun 5, 10 ve 20 gramlık gümüş sikkeler satılmaya başladı. Finans Analisti İslam Memiş, son dönemde gümüşe artan taleple ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de gümüş farkındalığının son yıllarda arttığını ifade eden Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Altının maliyetinin altından kalkmak zorlaşıyor. Türkiye’de özellikle son iki yılda gümüş farkındalığı oluştu. Gelenekçi yatırımı tercih eden vatandaşlarımız altın biriktiriyordu. Son iki yılda bankalardaki rakamlara baktığımızda gümüşte yüzde 100’ü geçen artış oldu" diye konuştu.

Gümüşün aynı altın gibi uzun vade yatırım aracı olduğuna dikkat çeken Memiş, "Gümüş alımı da aynı altın gibi fiziki olarak yapılabiliyor, bankalar aracılığı ile de gümüş alımı yapılabiliyor. Gelecek yıllara baktığımızda gümüşte gram bazında ve ons bazınca ciddi yükselişler olacaktır. Gümüş de altın gibi uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Gümüş yatırımcısının altına göre biraz daha fazla sabırlı olması lazım" açıklamasında bulundu.

Altın fiyatlarının yüksek olmasının gümüşe ilgiyi artırdığını söyleyen Memiş, "Bizim geleneklerimizde altın takı kültürü vardır. Bu dönemde altın fiyatları yüksek olduğu için vatandaşların talebi gümüşe arttı. Altın alamayan insanlar takı kültürünü gümüş olarak devam ettirebilir. Gümüş sikkeler takı kültürümüzün yok olmasını önlemiş olacak. Yatırımcılar finansal piyasalarda gümüşe talep gösteriyor. Takı kısmında ise yeni yeni talep oluşmaya başladı. Takı da altından gümüşe geçmek kolay bir süreç değildir. Zaman içerisinde takı törenlerinde gümüş daha fazla tercih edilecektir" dedi.

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi?

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış 1.006,46 TL, Satış 1.006,66 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış 1.652,00 TL, Satış 1.673,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış 3.293,00 TL, Satış 3.349,00 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış 6.758,00 TL, Satış 6.851,00 TL