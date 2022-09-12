YKS ek tercih robotu: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih boş kontenjanlar 2022

YKS ek tercih sonuçları ile ilgili araştırmalar başladı. 7 Eylül'de başlayan YKS ek tercih işlemleri, 13 Eylül 2022 tarihinde sona eriyor. İlk etapta hiçbir kuruma kayıt hakkı kazanamayan üniversite adayları, ÖSYM tarafından yayınlanan YKS ek tercih kılavuzu bilgilerine göre ek tercihlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Başvurularını tamamlayan öğrenciler ise YKS ek tercih sonuçları için geri sayıma geçmiş durumda. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? İşte, 2022 YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı...

YKS sınavı nedir kimler girebilir?



YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen sistemin adıdır. Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriyorlar. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır. 3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.

YKS EK TERCİH NE ZAMAN BİTİYOR, SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) ek tercih/yerleştirme başvuruları, 7 Eylül 2022 tarihinde başladı ve 13 Eylül 2022 tarihinde sona erecek. YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İşte konu ile ilgili detaylar;

2022 YKS EK TERCİH TARİHLERİ TAKVİMİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 YKS ek tercih tarihlerini duyurdu. Açıklamaya göre YKS ek tercih takvimi şöyle belirlendi;

YKS ek yerleştirme tercihleri, 7 Eylül - 13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. YKS ek tercih ücret ödemeleri ise 14 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

YKS ek yerleştirme elektronik kayıtları, 25 Eylül - 28 Eylül tarihleri arasında; üniversitede ek yerleştirme kayıtları ise 6 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

2022 YKS EK TERCİH BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih takviminde ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili bilgi verilmedi. Ek yerleştirme üniversite kayıtlarının 26-30 Eylül tarihleri arasında alınacak olması sebebiyle ek tercih sonuçlarının 14-26 Eylül tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı sonuç.osym.gov.tr adresinden açılacağı öngörülüyor.

Yks ek tercih boş kontenjanlar 2022 için TIKLAYINIZ

YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!

YKS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları bilgisini içeren 2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu yayınlandı.

Ek yerleştirme işlemleri, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.

2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişilebilirsiniz.

YKS BOŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

YKS Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.

Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır. Adayların yapacağı tercih sayısı en fazla 24 olacaktır.

YKS 2. TERCİH HAKKINDA MERAK EDİLENLER

ÖSYM kılavuzu ile paylaşılan bilgiler şöyle:

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

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