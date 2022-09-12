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Spor Süper Lig günün maçları: 12 eylül pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
Spor

Süper Lig günün maçları: 12 eylül pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, süper Lig günün maçlarını ve günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi. İşte Süper Lig maç sonuçları, Süper Lig Puan durumu fikstür, Süper Lig maç programı ve diğer tüm detaylar...

Yeniakit Publisher
2022-09-12 10:11:00 - 2022-09-12 10:32:46
Süper Lig günün maçları: 12 eylül pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig günün maçları gibi soruların cevaplarını araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

18:00Mioveni - ClujRomanya Liga 1Bilyoner TV

19:00Beşiktaş - M.BaşakşehirSpor Toto Süper LigBein Sports 1

19:00PAOK - LamiaYunanistan Süper LigiBilyoner TV

19:00Brann - GrorudNorveç 1. LigiBilyoner TV

19:00Kongsvinger - KFUM OsloNorveç 1. LigiBilyoner TV

19:00Mjondalen - SkeidNorveç 1. LigiBilyoner TV

19:00Stabaek - RaufossNorveç 1. LigiBilyoner TV

20:00Altınordu - PendiksporSpor Toto 1. LigTRT Spor, Bein Sports 2

20:00Jagiellonia - Stal MielecPolonya EkstraklasaBilyoner TV

20:00Viborg - AC HorsensDanimarka Süper Ligi Bilyoner TV

20:00Kalmar - Hackenİsveç AllsvenskanBilyoner TV

20:00Trelleborgs - Orgryteİsveç SuperettanBilyoner TV

20:10Göteborg - Helsingborgİsveç AllsvenskanBilyoner TV

21:00Steaua Bükreş - VoluntariRomanya Liga 1Bilyoner TV

21:00Almere - EindhovenHollanda Eerste DivisieBilyoner TV

21:00Jong Ajax - NAC BredaHollanda Eerste DivisieBilyoner TV

21:00Jong AZ - ZwolleHollanda Eerste DivisieBilyoner TV

21:00Jong PSV - Den BoschHollanda Eerste DivisieBilyoner TV

21:00Jong Utrecht - ADO Den HaagHollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

21:00Roda - De GraafschapHollanda Eerste DivisieBilyoner TV

21:30Adana Demirspor - TrabzonsporSpor Toto Süper LigBein Sports 1

21:45Empoli - Romaİtalya Serie AS Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

21:45Metz - GuingampFransa Ligue 2Bein Sports 4, Bilyoner TV

22:00Leeds United - Nottingham Forestİngiltere Premier LigErtelendi

22:00Almeria - Osasunaİspanya La LigaS Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00Eibar - Granadaİspanya La Liga 2Bilyoner TV

22:15Vizela - EstorilPortekiz Liga NOSBilyoner TV

23:30Huancayo - San MartinPeru Primera-Apertura Bilyoner TV

Süper Lig maç programı- Süper Lig maç programı 2022

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