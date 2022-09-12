Süper Lig günün maçları: 12 eylül pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, süper Lig günün maçlarını ve günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi. İşte Süper Lig maç sonuçları, Süper Lig Puan durumu fikstür, Süper Lig maç programı ve diğer tüm detaylar...
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig günün maçları gibi soruların cevaplarını araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
18:00Mioveni - ClujRomanya Liga 1Bilyoner TV
19:00Beşiktaş - M.BaşakşehirSpor Toto Süper LigBein Sports 1
19:00PAOK - LamiaYunanistan Süper LigiBilyoner TV
19:00Brann - GrorudNorveç 1. LigiBilyoner TV
19:00Kongsvinger - KFUM OsloNorveç 1. LigiBilyoner TV
19:00Mjondalen - SkeidNorveç 1. LigiBilyoner TV
19:00Stabaek - RaufossNorveç 1. LigiBilyoner TV
20:00Altınordu - PendiksporSpor Toto 1. LigTRT Spor, Bein Sports 2
20:00Jagiellonia - Stal MielecPolonya EkstraklasaBilyoner TV
20:00Viborg - AC HorsensDanimarka Süper Ligi Bilyoner TV
20:00Kalmar - Hackenİsveç AllsvenskanBilyoner TV
20:00Trelleborgs - Orgryteİsveç SuperettanBilyoner TV
20:10Göteborg - Helsingborgİsveç AllsvenskanBilyoner TV
21:00Steaua Bükreş - VoluntariRomanya Liga 1Bilyoner TV
21:00Almere - EindhovenHollanda Eerste DivisieBilyoner TV
21:00Jong Ajax - NAC BredaHollanda Eerste DivisieBilyoner TV
21:00Jong AZ - ZwolleHollanda Eerste DivisieBilyoner TV
21:00Jong PSV - Den BoschHollanda Eerste DivisieBilyoner TV
21:00Jong Utrecht - ADO Den HaagHollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
21:00Roda - De GraafschapHollanda Eerste DivisieBilyoner TV
21:30Adana Demirspor - TrabzonsporSpor Toto Süper LigBein Sports 1
21:45Empoli - Romaİtalya Serie AS Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
21:45Metz - GuingampFransa Ligue 2Bein Sports 4, Bilyoner TV
22:00Leeds United - Nottingham Forestİngiltere Premier LigErtelendi
22:00Almeria - Osasunaİspanya La LigaS Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00Eibar - Granadaİspanya La Liga 2Bilyoner TV
22:15Vizela - EstorilPortekiz Liga NOSBilyoner TV
23:30Huancayo - San MartinPeru Primera-Apertura Bilyoner TV
Süper Lig maç programı- Süper Lig maç programı 2022
Süper Lig maç sonuçları