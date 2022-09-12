Adana Demirspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? Trabzonspor maçı - Adana Demirspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig’de şampiyonluk hedefi olan iki takım Adana Demirspor ve Trabzonspor altıncı hafta karşılaşmasında karşı karşıya gelecekler.

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI İZLE CANLI | Süper Lig'in 6. haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu, çekişmeli bir müsabakaya ev sahipliği yapacak. Adana Demirspor'un konuğu olan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor galibiyetle ayrılıp çıkışa geçmek isterken Ümraniyespor'u 1-0 yendikten sonra Hatayspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Adana Demirspor da kendi evinde 3 puanın sahibi olmayı hedefliyor. Peki Adana Demirspor - Trabzonspor maçı canlı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç hakkında merak edilen her şey...

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Adana Demirspor - Trabzonspor maçı 12 Eylül Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Özbir; Rodrigues, Sanuc, AkaydIn, Svensson; Inler, Ndiaye; Onyekuru, Belhanda, Sari; Assombalonga

Trabzonspor: Taha; Denswil, Vitor, Bartra, Stryger; Gbamin, Bardhi, Bakasetas; Trezeguet, Gomez, Ömür

Adana Demirspor Trabzonspor maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

FIRTINA MORAL PEŞİNDE

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer, ligde zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek moral bulmak istiyor.

Ligde 3 galibiyet, biber beraberlik ve mağlubiyet ile 10 puan toplayarak 8. sırada yer alan Karadeniz ekibi, aynı puanda ve 6. sırada bulunan rakibi karşısında kazanarak daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.

ADANA DEMİRSPOR HATA İSTEMİYOR

Ligde aldığı 3 galibiyet ve bir beraberlik sonucu topladığı 10 puanla 6. sırada bulunan Adana Demirspor, aynı puandaki Trabzonspor karşısında galibiyet hedefliyor.

Mavi-lacivertliler, geçen sezon ligde rakibine 2-0 ve 3-1'lik skorlarla yenilmişti.

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