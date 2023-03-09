Altın, dolar değil yeni son gözde demir: Demir dışı metal ihracatı o ülkelere 558,7 milyon dolar! Duyurdular

Demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatında gerileme yaşanıyor. Yılın ilk 2 ayında demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 gerileyerek 2,4 milyar dolardan 2 milyar dolara geriledi.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), sektörün 2023 yılı Ocak-Şubat dönemi ihracat verilerini açıkladı. Sektörün ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektörün 2023 yılında ihracata geçen yıla oranla düşüşle başladığını, bu durumu tam tersine çevirmek için çalışmalarını hızlandırdıklarını vurguladı. Tecdelioğlu “Sektör olarak 2023 yılının ilk 2 ayındaki ihracat rakamımızla Türkiye’nin genel ihracatından yüzde 6,1’lik pay aldık.

Ocak ayında 1 milyar dolardan fazla ihracata imza atan sektörümüz 2023 yılı şubat ayında da 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi” dedi. Ocak ayında 1,05 milyar dolar ihracat gerçekleştiren demir ve demir dışı sektörü 2023 Şubat ayında ise 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yılın ilk 2 ayında demir ve demir dışı metaller sektörü 2 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştirdi.

Aynı dönemde Türkiye’nin genel ihracatı 38 milyar dolar olarak açıklandı. Demir ve demir dışı sektörü genel ihracattan yüzde 6,1 pay alarak sanayi sektörleri arasında en çok ihracat gerçekleştiren 6. sektör oldu. Sektörün birim ihraç fiyatlarını da değerlendiren Tecdelioğlu, “Demir ve demir dışı metaller sektörünün 2023 Ocak-Şubat döneminde birim ihraç fiyatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 0,82 artışla kilogram başına 4,78 dolara ulaştı. Sektörümüzün ihracatı aynı dönemde miktar olarak ise 276,4 bin ton seviyelerine geldi.

En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz bölge olan Avrupa Birliği ülkelerine olan ihracatımız 2023 Şubat ayı itibarı ile 558,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2023 Şubat ayında sektörümüzün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 137,8 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 74,1 milyon dolar ile İtalya ikinci sırada, 50,3 milyon dolar ihracat ile ABD üçüncü sırada yer aldı” şeklinde konuştu.

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Tamamlayıcı sektörlerle genel ihracata katkı

Tamamlayıcı sektörlerde alüminyumun zirvedeki yerini koruduğunu belirten Tecdelioğlu, ”2023 Şubat döneminde demir ve demir dışı metaller tamamlayıcı sektör ihracatında alüminyum ürün grubu 393 milyon dolar ile değer bazında ilk sırada yer aldı. Alüminyum sektörünü 205,1 milyon dolar ile demir çelik mamulleri, 187,6 milyon dolar ile metal eşyalar ve 186,1 milyon dolar ile bakır ürün grupları takip etti" dedi.

Deprem illerinde ihracat %40 düştü

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, depremin yaşandığı 11 ilden gerçekleştirilen ihracatın yüzde 40'a yakın düşüşle 3 milyar dolardan 1 milyar 783 bin dolara gerilediğini söyledi. Adana Sanayi Odası'nda düzenlenen Adana İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katılan Kirişci, deprem illerinin toplam ihracattaki payının yüzde 15,5'ten yüzde 10'a düştüğüne dikkat çekti. Bölgedeki 110 baraj ve 30 gölette uzman ekiplerin incelemeleri sonrası hâlihazırda müdahaleyi gerektirecek acil duruma rastlanmadığını da ifade eden Kirişci, Devlet Su işleri'nin zararının 22 milyar lira dolayında olduğunu sözlerine ekledi.