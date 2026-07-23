CHP kartımı kesiyorum şovu sonrası kartı cebe indirdi! Özel tayfasının işi gücü algı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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CHP'de koltuk kavgası devam ederken Özgür Özelci tayfanın içine düştüğü durum her geçen daha komik bir hal alıyor. Aydın'da çekilen son görüntüler "şovun bu kadarı da olmaz" dedirtti.
CHP yönetimini protesto etmek amacıyla kamera karşısına geçen Özgür Özel yandaşı bir kadın, makası eline alarak CHP üye kartını keseceğini ilan etti.
"Kılıçdaroğlu’nu bırakıp Özgür Özel’le devam etmeye karar verdim, kesiyorum!" diyerek kameralara poz veren Özelci tayfa, elindeki makasla şovuna başladı.
Kesiyormuş gibi yaptı, çantasına koydu
Büyük bir edayla makası karta yanaştıran Özgür Özel yandaşı kadın, makası birkaç kez boşta şaklattıktan sonra kartı zerre zarar vermeden sapasağlam bir şekilde çantasına indirdi.
CHP'den istifa edip üyelik kartını imha ettiğini sanan izleyiciler ise videonun sonunda neye uğradığını şaşırdı.
Kamera önünde "partiye veda" tiyatrosu oynayıp kartına kıyamayan Özelci tayfanın bu halleri, sosyal medyada "Protesto var, imha yok", "Şovunu yaptı, kartı cebe indirdi" yorumlarıyla kısa sürede viral oldu.
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