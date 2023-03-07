Ünlü Doktor Kıyamet Roubini'den enflasyon ve sert iniş uyarısı! Dövizi, doları olanlar başladı: Flaş hareket

Ünlü ekonomist Nouriel Roubini, yüksek enflasyon seviyelerinin kalıcı olabileceğini ve merkez bankalarının hamleleri nedeniyle küresel ekonominin 'sert iniş' riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

2008 finansal krizini tahmin ettiği için 'kriz kahini' olarak anılan ünlü ekonomist Nouriel Roubini, jeopolitik faktörler nedeniyle enflasyonda yüksek seviyelerin korunacağını belirtti.

MERKEZ BANKALARININ HAMLELERİ

Ünlü ekonomist, merkez bankalarının gelişmiş ekonomilerde yüksek enflasyonu kontrol altına alma çabaları nedeniyle küresel ekonominin "sert iniş" riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Roubini, dün Australian Financial Review tarafından düzenlenen bir zirvede konuştu. Ünlü ekonomist, merkez bankalarının enflasyonu hedeflenen seviyelere getirmeye çalıştığını, bunun için de faizleri beklenenden daha yüksek seviyelere çıkarmaları gerekeceğini söyledi.

"ENFLASYON TAHMİNLERDEN DAHA KALICI"

Küresel ekonomiye ilişkin uzun süreli aşağı yönlü tahminleri nedeniyle 'Doktor Kıyamet' lakabını kazanan Roubini; ABD, Avrupa ve Avustralya'daki enflasyon seviyesinin piyasa ve merkez bankası tahminlerinden daha kalıcı olduğunu söyledi.

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timeturkte aktarılan haberde: Rusya-Ukrayna savaşının sürmesinin ve Çin'in emtia talebinin artmasının enflasyonu artıracağını belirten Roubini, "Bu yıl enflasyon yüksek kalacak çünkü emtia fiyatları yüksek kalacak" dedi.

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