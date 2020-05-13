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Ekonomi

Alternatif Bank’tan bankacılık işlemlerinde e-imza kolaylığı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 11:38:38 -
Alternatif Bank’tan bankacılık işlemlerinde e-imza kolaylığı

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dijital bankacılık kullanımının arttığı bu dönemde tüzel müşterilerinin talimat süreçlerini e-imza ile dijital ortama taşıdı.

Alternatif Bank’tan yapılan açıklamaya göre, bankanın altyapısı sektörde faaliyet gösteren tüm e-imza hizmet sağlayıcı firmalara uyumlu şekilde çalışıyor. Bu sayede Alternatif Bank tüzel müşterileri hangi entegratör firmayla çalışırsa çalışsın, e-imzalı talimat ile bankacılık işlemlerini ıslak imzaya gerek kalmadan, dijital ortamda gerçekleştirebiliyor.

Farklı dosya türlerinde iletilen tüm elektronik talimatlar, Bankanın sistemi tarafından desteklenerek imza doğrulaması yapılıyor. E-imza uygulaması sayesinde tüm talimat ve onay gerektiren dokümanlar güvenli ve hızlı bir şekilde işleme alınabiliyor.

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