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Spor Altay'a, Premier Lig'den talip var
Spor

Altay'a, Premier Lig'den talip var

Ligde kötü günler geçiren Fenerbahçe'nin başarılı eldiveni Milli futbolcu Altay Bayındır'a İngiltere Premier Ligin köklü ekibi Newcastle United'ın talip olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 14:24:00 -
Altay'a, Premier Lig'den talip var

Ligde kötü günler geçiren Fenerbahçe'nin başarılı eldiveni Milli futbolcu Altay Bayındır'a İngiltere Premier Ligin köklü ekibi Newcastle United'ın talip olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan merkezli bir konsorsiyuma 352 milyon Euro'ya satılan Newcastle United'ın Fenerbahçe'den Altay Bayındır'a talip olduğu öne sürüldü.

Suudi prens Mohammed bin Salman'ın gelecek yıl transfere 1.5 milyar Euro ayıracağı öğrenilirken, teklif edilecek rakamın 14 milyon Pound (Yaklaşık 17 milyon Euro) olacağı belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin bu transfer harekatına nasıl tepki vereceği ise büyük merak konusu...

Ayrıca 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Altay Bayındır'a daha iyi bir sözleşmeyle yeni mukavele sunulacağı öğrenildi. Başarılı eldivenin güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro....

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