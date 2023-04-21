Almanya'daki zam talebi sonrası ortalık karıştı! Büyük grev...

Almanya'da zam talepleri karşılanmayan demiryolu çalışanları bugün yeniden uyarı grevine gitti, sekiz saatlik grev nedeniyle tüm tren seferleri iptal edildi. Beş havalimanında da grev var.

Almanya'da demiryolu çalışanları bugün uyarı grevi yapıyor. Sabaha karşı saat 03.00'te başlayan grev nedeniyle ülke çapında tüm tren seferleri durdu.

Demiryolu ve Taşımacılık Sendikası'ndan (EVG) yapılan açıklamada uyarı grevinin sekiz saat süreceği ve saat 11.00'de sona ereceği belirti. Açıklamada iş bırakma eylemi sırasında ülkede "tek bir tren bile çalışmayacak" denildi.

Alman demiryolları işletmesi Deutsche Bahn'dan (DB) yapılan açıklamada ise grevin öğleden önce sona ermesine karşın uzun mesafeli seferler üzerindeki etkisinin muhtemelen akşamın erken saatlerine kadar hissedileceği belirtildi.

EVG, dört hafta içinde ülke çapında gerçekleştirdiği ikinci uyarı grevi ile işveren üzerindeki "müzakere edilebilir teklifler sunmaları" yönündeki baskıyı arttırmayı hedefliyor.

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EVG ve birleşmiş hizmetler sendikası Verdi tarafından Mart sonunda düzenlenen uyarı grevinde de yaklaşık 350 bin demiryolu ve ulaşım sektörü çalışanı iş bırakmıştı. Mart'taki uyarı grevi 24 saatten uzun sürmüştü.İki nakliye şirketinin, iş bırakma eylemine karşı geçici tedbir kararı alınması için başvuruda bulunması ise sonuçsuz kaldı. Frankfurt İş Mahkemesi Perşembe akşamı geç saatlerde uyarı grevine onay verdi.

SENDİKA NE TALEP EDİYOR?

EVG, yaklaşık 230 bin kişinin istihdam edildiği 50 demiryolu ve otobüs şirketi ile yeni bir toplu sözleşme görüşmesi yürütüyor. Ancak görüşmelerde işveren tarafı sendikanın tekliflerine direniyor.

Sendika, yüzde 12 ücret artışı ya da maaşlara en az 650 euro ek ücret talep ediyor. DB ise yüzde beş zam ve tek seferlik 2 bin 500 euro ödemeyi teklif ediyor.

Taraflar haftaya Salı günü yeniden masaya oturacak. DB, bir sonraki müzakere tarihinden kısa bir süre önce uyarı grevine gidilmesini ise "gerilimi tırmandıracak bir gelişme" sözleriyle eleştirdi.

Sendika işverenlerin tekliflerini kabul etmemesi halinde grevlerin yaygınlaştırılacağını duyurdu.

Almanya'da demiryolu trafiğinin yanısıra bazı havalimanlarında da grevler yapılıyor. Dün Hamburg, Köln/Bonn ve Düsseldorf havalimanlarında başlayan uyarı grevlerine bugün Stuttgart ve Karlsruhe/Baden-Baden havalimanları da dahil oldu.

Güvenlik personelinin uyarı grevleri nedeniyle Perşembe günü on binlerce yolcunun uçuşu iptal edildi. Operatörlere göre Hamburg havalimanında Perşembe günü yaklaşık 38 bin, Köln/Bonn'da yaklaşık 28 bin ve Düsseldorf'ta yaklaşık 27 bin yolcunun uçuşu iptal edildi.

Cuma günü de uyarı grevlerinin yapıldığı havaalanlarında çok sayıda uçak seferi yapılamayacak.

Verdi sendikası havalimanı çalışanları için gece, hafta sonu ve resmi tatil günleri ek ödemelerine zam yapılmasını ve fazla mesai ödemelerinde iyileştirme talep ediyor.11 ve 12 Nisan tarihlerinde yapılan toplu görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.

Müzakerelerin bir sonraki turunun 27 ve 28 Nisan'da yapılması planlanıyor.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe