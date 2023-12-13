Almanya'da skandal! Camiye tehdit içerikli mektup
Almanya'nın Münster kentindeki camiye Müslüman ve göçmen kökenlilere yönelik, tehdit ve hakaret içerikli mektup gönderildi.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Münster Merkez Camisi'ne gönderilen mektupta "Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı" gibi ırkçı ifadeler de yer aldı.
Münster Merkez Camisi Dernek Başkanı Fettah Çavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hakaret ifadeleri içeren mektubu almaktan duydukları üzüntüyü dile getirdi.
"Almanya'da yabancı ve Müslüman düşmanlığı giderek artıyor"
Çavuş, "Üzülerek söylemek gerekiyor ki Almanya'da yabancı ve Müslüman düşmanlığı giderek artıyor. Yetkililerden suçluların bulunup gerekli cezayı almasını bekliyoruz." dedi.
Mektubu gönderenlerle ilgili polise suç duyurusunda bulunuldu.
Ekonomi
Almanya, Türkiye'den alüminyum külçe ithal etmek istiyor: Türkiye ekonomisi için milyar dolarlık yatırım çekebilir
Gündem
Ali İhsan Karahasanoğlu, "Cami içine, ayakkabılarla girilmiş" dedi ve o muhafazakar partililere seslendi: Yazıklar olsun size
Spor
Almanya bu gelişmeyle çalkalanıyor! Efsane Türk kulübü iflas etti, artık maçlara çıkamayacaklar