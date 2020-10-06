Almanya'da "Güvenlik birimlerinde aşırı sağcılar" raporu açıklandı

BERLİN (AA) - Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ülkenin güvenlik birimleri içinde son 3 yılda 319 aşırı sağ kaynaklı vaka tespit edildiğini belirterek, tek bir aşırı sağcı vakanın ülkenin güvenlik birimleri için "utanç kaynağı" olduğunu söyledi.

Horst Seehofer Berlin'de Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Thomas Haldenwang, Federal Kriminal Dairesi Başkanı Holger Münch, Federal Polis Teşkilatı Başkanı Dieter Romann ile "Güvenlik birimlerinde aşırı sağcılar" durum raporunu tanıttı.

Seehofer, burada yaptığı konuşmada, güvenlik birimleri içinde son 3 yılda 319 aşırı sağ kaynaklı vaka tespit edildiği bilgisini paylaşarak, "Tek bir tane aşırı sağ vakası güvenlik birimleri için utanç kaynağıdır." dedi.

Irkçılığın tek bir meslek grubuyla sınırlandırılmaması gereken evrensel bir konu olduğuna işaret eden Seehofer, "Ev kiralamalarda yaşananlar ve iş bulma konularında yaşananlar da aynı şekilde. Toplumda ırkçılık üzerine bir çalışma yaptıracağız." diye konuştu.

İçişleri Bakanı ayrıca raporun aşırı sağcılıkla ilgili yapısal bir sorunun olmadığını ortaya koyduğunu savundu.

Öte yandan raporda, Almanya'daki güvenlik birimleri içinde son 3 yılda aşırı sağ kaynaklı 58 de şüpheli vakanın bulunduğu belirtildi.

Raporda güvenlik birimlerindeki en fazla aşırı sağ kaynaklı vakaların Hessen, Berlin ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde olduğu vurgulandı.











