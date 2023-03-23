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Avrupa Almanya’da grevde uçuş iptali mahkemeleri kilitledi
Avrupa

Almanya’da grevde uçuş iptali mahkemeleri kilitledi

Yeniakit Publisher
2023-03-23 09:18:00 -
Almanya’da grevde uçuş iptali mahkemeleri kilitledi

Almanya’da ülke çapında büyüyen grevler mahkemelerin işini zorlaştırmaya başladı. Grevlerde uçuş iptali mahkemelere yapılan şikayetleri artırdı.

Almanya'da personel sıkıntısı, uyarı grevleri dolayısıyla iptal edilen veya ertelenen uçuşlarla ilgili mahkemelere şikâyetler arttı. Konuya ilişkin Köln Bölge Mahkemesi'ne verilen şikâyet dilekçelerinin 18 bine dayandığı belirtildi. Köln'ü 11 bin 300 şikâyet dilekçesi ile Frankfurt ve 9 bin dilekçe ile Düsseldorf izledi.

Dava sayısında geçen yıl önceki yıllara kıyasla yüzde 40'ı aşan artış olduğu da belirtildi. Yolcular, üç saati aşan gecikmede 600 euro'ya kadar tazminat alabiliyor. 

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