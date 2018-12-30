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Almanya'da camiye küstah saldırı

Almanya'nın Duisburg kentinde inşaat halindeki bir caminin duvarına hakaret ve ırkçı içerikli ifadeler yazıldı.

30 Aralık 2018 Pazar 22:29
Almanya'da camiye küstah saldırı

Almanya'nın Duisburg kentinde inşaatı devam eden bir caminin duvarına hakaret içerikli yazılar yazıldı.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatına bağlı Duisburg Mevlana Camisi'ne düzenlenen saldırıda ayrıca caminin duvarına boyayla Yahudiliğin sembolü "Davud Yıldızı" çizildi.

"Saldırının kim ya da kimler tarafından yapıldığını bilmiyoruz"

Cami Derneği Başkanı Hulusi Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırı sonrası polise ihbarda bulunduklarını ve hukuki olarak işin takipçisi olacaklarını söyledi.

Yüksel, "Camimizin inşaatı yaklaşık 1,5 yıldır devam ediyor. Saldırının kimler tarafından yapıldığını bilmiyoruz. Bu bölgede cami inşaatına ufak tepkiler dışında ciddi anlamda Türk ya da İslam düşmanlığı yok. Saldırının kim ya da kimler tarafından yapıldığını bilmiyoruz." dedi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Bild gazetesinin skandal haberi

Bild gazetesi, 28 Aralık tarihli nüshasının "Terör parası Almanya'daki camileri nasıl finanse ediyor?" başlıklı haberinde, yurtdışından Almanya'daki camilere şüpheli para akışına dikkat çekilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 22:29
  1. Almanya
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